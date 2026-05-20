Рябков заявил о стремлении стран Евросоюза к обретению ядерного статуса

Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

Tекст: Тимур Шайдуллин

В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.