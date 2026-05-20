ФСВТС: Китай сохранил высокий интерес к российским авиасистемам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пекин по-прежнему проявляет значительное внимание к российской авиационной технике, передает РИА «Новости».

«Их интерес к нашим авиационным системам остается достаточно высоким», – подчеркнул Шугаев.

Заявление прозвучало на фоне официального визита президента России Владимира Путина в Китай, который начался накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь прошла церемония встречи российской делегации, после чего в Доме народных собраний стартовали двусторонние переговоры.

В состав представительной российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также руководители крупнейших компаний – Игорь Сечин и Алексей Миллер. Дмитрий Шугаев также принимает участие в переговорном процессе.

Кроме того, глава ФСВТС прокомментировал реализацию контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Индию. По его словам, процесс идет строго в соответствии с согласованным графиком. Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков С-400 осенью 2018 года на сумму 5,43 млрд долларов, завершение поставок ожидается в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

Ранее китайская сторона проявила активный интерес к российским высокотехнологичным системам противовоздушной обороны и боевым самолетам.

Осенью прошлого года Москва допустила возобновление переговоров с Индией о дополнительных поставках зенитных ракетных систем С-400.