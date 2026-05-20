Шугаев сообщил о постоянном совершенствовании российских систем РЭБ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественная оборонная промышленность круглосуточно работает над созданием новых технических решений, передает РИА «Новости».

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подчеркнул важность постоянной модернизации вооружений.

«У нас у самих система РЭБ постоянно совершенствуется, много внимания уделяется этой промышленности», – заявил Шугаев журналистам в Пекине. По его словам, технологии быстро устаревают, поэтому конструкторам необходимо опережать текущие потребности.

Глава ФСВТС также отметил высокую востребованность отечественных комплексов ПВО на мировом рынке. Опыт специальной военной операции и недавние события на Ближнем Востоке наглядно подтверждают эффективность и надежность российских оборонительных систем, заключил он.

