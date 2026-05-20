МВД составило типичный портрет нападающих на школы подростков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Анализ обстоятельств школьных трагедий показал, что подростки-преступники обычно не испытывают финансовых трудностей и не пропускают уроки, сказал Богданов, передает ТАСС.

«В прошлом году ученики в собственных школах совершили 11 нападений на учеников и педагогов общеобразовательных организаций в девяти субъектах России. Одновременно органами внутренних дел было предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах», – проинформировал он.

Эксперт пояснил, что подавляющее большинство таких школьников проживает в хороших условиях, а их родители трудоустроены. Иногда взрослые даже работают в сфере образования или структурах правопорядка.

Кроме того, будущие нападавшие учатся удовлетворительно и не имеют конфликтов со сверстниками. Поскольку они не состоят на учете в полиции, система профилактики правонарушений их просто не замечает, резюмировал представитель ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года сотрудники МВД предотвратили 52 нападения на российские учебные заведения.

Напавшая на одноклассников красноярская школьница получила положительную характеристику от педагогов.