Песков заявил о бессмысленности сравнения приемов Путина и Трампа в Пекине

Песков прокомментировал попытки сопоставить детали приемов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. По его словам, такие сравнения вряд ли должны служить поводом для каких-либо выводов, передают «Вести».

«Нет, есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп завершил свою трехдневную государственную поездку в КНР.

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил о разном отношении китайской стороны к двум политикам.