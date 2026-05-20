РЖД решили запустить пассажирские поезда в Китай

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отечественная компания изучает варианты организации прямого железнодорожного сообщения с Китайской Народной Республикой, передают «Вести».

Глава министерства транспорта Андрей Никитин подтвердил активную проработку данной инициативы.

«РЖД, насколько я знаю, планируют запускать пассажирские поезда, может быть, не из Москвы, а из Иркутска, но коллеги сейчас смотрят», – сказал он.

Руководитель ведомства подчеркнул наличие огромного обоюдного интереса у путешественников. Он добавил, что благодаря безвизовому режиму граждане России начали активно посещать Пекин, Шанхай и различные исторические достопримечательности, хотя ранее предпочитали исключительно пляжный отдых на острове Хайнань.

По оценке министра, межгосударственные отношения в настоящее время продолжают стремительно развиваться на всех уровнях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спрос россиян на майские поездки в Китай вырос почти в три раза.

Компания РЖД в феврале анонсировала запуск беспересадочного железнодорожного сообщения из Иркутска.

Минтранс России осенью прошлого года спрогнозировал увеличение туристического потока в азиатскую страну на 40%.