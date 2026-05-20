    Крепкий рубль удивил не только Запад
    Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Россия и Китай достигли важных договоренностей в энергетике
    Си Цзиньпин заявил о новом этапе отношений с Россией
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве ж/д
    США потребовали от Украины отменить санкции против белорусских удобрений
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    20 мая 2026, 08:55 • Новости дня

    Песков заявил о застилающей глаза маниакальной русофобии стран Прибалтики

    Tекст: Вера Басилая

    «Маниакальная антироссийскость» прибалтийских государств застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал политику прибалтийских республик, передают «Вести».

    Политический деятель указал, что агрессивный настрой мешает этим государствам нормально развиваться.

    «К сожалению, прибалтийские страны – они действительно маниакально антироссийские. Маниакально антироссийские. Это антироссийскость застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможность делать то, что в интересах этих стран», – подчеркнул представитель Кремля.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он добавил, что подобная откровенная антирусскость совершенно не красит политическое руководство данных государств.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил появление в странах Прибалтики готовых к диалогу с Москвой политиков.

    Сенатор Григорий Карасин указал на попытки привить жителям этих республик генетическую ненависть к России.

    19 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Эстония впервые сбила украинский беспилотник
    @ Tanel Meos/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв после объявления масштабной воздушной тревоги в нескольких уездах, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил подробности инцидента, передает ТАСС.

    «Впервые мы сами сбили дрон», – заявил глава эстонского военного ведомства.

    По словам чиновника, беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство республики и был ликвидирован над озером Выртсъярв на юге страны. Предполагается, что перехваченный объект запустили с территории Украины.

    Незадолго до уничтожения дрона в шести уездах южной, восточной и юго-восточной частей Эстонии власти объявляли воздушную тревогу. Сигнал опасности звучал в Тартумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Вырумаа и Пылвамаа.

    Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур призвал Украину держать свои беспилотники подальше от эстонской территории.

    Вооруженные силы Эстонии выставили боевые машины у западной части Чудского озера из-за появления дронов.

    В начале мая украинский беспилотник в очередной раз нарушил воздушное пространство Эстонии.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    В нидерландских супермаркетах Lidl нашли десятки килограммов кокаина

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупную партию спрятанных среди эквадорских бананов наркотиков обнаружили во время разгрузки товара в двух европейских магазинах.

    Инцидент произошел в городах «с-Хертогенбос и Синт-Уденроде провинции Северный Брабант, передает ТАСС. Запрещенные вещества нашли 18 мая при приемке грузов в филиалах германской сети Lidl.

    Точный объем изъятого вещества не раскрывается. Однако речь идет о десятках килограммов кокаина.

    У одного из супермаркетов развернули масштабную полицейскую операцию и оцепили территорию вокруг служебного входа. После завершения следственных действий наркотики были уничтожены.

    В настоящее время полиция изучает происхождение груза и проверяет возможную связь между двумя случаями. Представители компании Lidl подтвердили факт произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года силовики пресекли ввоз полутора тонн кокаина в партии эквадорских бананов. Весной того же года спецслужбы сорвали крупные транзитные поставки латиноамериканских наркотиков в страны Евросоюза.

    Незадолго до этого полицейские изъяли более 60 килограммов запрещенных веществ из эквадорского морского контейнера.

    20 мая 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг
    @ EMIL NICOLAI HELMS/EPA,Giuseppe Guarrera/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Европе никто не может объяснить назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии, ее фигура вызывает недоумение даже среди европейских политиков, то есть это такая «Грета Тунберг еэсовской политики», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что даже внутри Европейского союза не понимают, кто такая Кая Каллас и почему она занимает должность главы европейской дипломатии, передает радио Sputnik.

    «То есть это такая «Грета Тунберг» еэсовской политики», – отметила дипломат.

    По словам Захаровой, Каллас получила свой пост благодаря неизвестным лицам, а не за профессиональные заслуги. Более того, в самом Евросоюзе считают, что ее заявления противоречат базовым принципам объединения.

    Представитель МИД также подвергла резкой критике слова Каллас о невозможности нормализации отношений между Европой и Россией после завершения конфликта. Захарова задалась вопросом об основаниях для таких прогнозов, иронично назвав главу евродипломатии «Бабой Вангой».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход заявлений Каи Каллас за рамки ее полномочий.

    Бывший еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила сомнение в способности главы евродипломатии представлять Европу на переговорах с Москвой.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    20 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    FT: Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты в качестве кандидатов на роль переговорщика с Москвой рассматривают бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, сообщили источники Financial Times.

    На встрече на Кипре главы МИД ЕС планируют рассмотреть претендентов на должность дипломатического представителя для контактов с Москвой, сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».

    Главными претендентами на важный пост считаются бывший премьер-министр Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы к мирным переговорам по украинскому кризису. Окружение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги уже опровергало слухи о его назначении дипломатическим представителем.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    Сенатор Карасин: Призыв Вильнюса напасть на Калининград – повод для военной операции

    @ Florian Gaertner/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    19 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    Эстония напомнила Украине о недопустимости пролетов БПЛА

    Власти Эстонии заявили Киеву о запрете использовать воздушное пространство страны

    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в ходе разговора с украинским коллегой.

    Оборонное ведомство прибалтийской республики уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией, передает РИА «Новости».

    «Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство», – заявил глава эстонского министерства Ханно Певкур.

    В настоящее время специалисты ведут активные поиски рухнувшего аппарата. Известно, что летательный объект был перехвачен и уничтожен с помощью румынского боевого самолета.

    Представители министерства добавили, что ликвидированный дрон с высокой долей вероятности принадлежит вооруженным силам Украины. В ведомстве особо подчеркнули, что небо страны остается закрытым для проведения подобных атак.

    Системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили украинский беспилотник над озером Выртсъярв.

    Ранее авиационные власти страны закрыли для полетов участки воздушного пространства в районе российской границы.

    Глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур призвал Киев не допускать полетов своих аппаратов вблизи территории республики.

    В СВР заявили, что ВСУ намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам.

    20 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    @ PHILIPP GUELLAND/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном об отмене сборов на американские товары ради спасения автомобильной промышленности Европы, отмечает Politico.

    Представители европейских институтов достигли компромисса по торговому пакту после пяти часов переговоров, передает Politico. Утверждение документа позволит избежать введения американских пошлин в размере 25% на автомобили.

    «Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что мы являемся довольно надежным торговым партнером, который выполняет свои обязательства», – заявил комиссар по торговле Марош Шефчович. Брюссель отменит тарифы на промышленные и некоторые сельскохозяйственные товары из США.

    Вашингтон ограничит пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15%. Соглашение включает пункт о прекращении действия в декабре 2029 года. Документ также позволяет приостановить сделку, если американская сторона не снизит тарифы на сталь и алюминий до конца 2026 года.

    Окончательное голосование по проекту ожидается на пленарном заседании в Страсбурге в середине июня. Некоторые либеральные и левые депутаты по-прежнему выступают против инициативы, однако крупнейшая фракция Европарламента намерена поддержать документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки до 4 июля.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать этот договор. Ранее законодатели Европарламента договорились о единой позиции по данному соглашению.

    19 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    В Литве начали обсуждать возможное размещение в стране ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Литвы начали обсуждать возможность изменить конституционный запрет на размещение ядерного оружия союзников, чтобы адаптироваться к нынешней геополитической обстановке, пишут местные СМИ.

    Руководство Литвы одобрило старт внутренней дискуссии о возможных поправках к конституции, которые открыли бы путь к размещению на территории страны ядерного оружия союзников, передает ТАСС со ссылкой на портал национального радио LRT.

    По данным портала, спикер Сейма Юозас Олекас заявил: «На фоне нынешней геополитической ситуации Литве следует рассмотреть возможность пересмотра конституционных ограничений». Сейчас статья 137 конституции запрещает размещение в Литве оружия массового поражения и иностранных военных баз.

    Инициативу начать обсуждение поддержал президент Гитанас Науседа. Глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Римантас Синкявичюс также выступил за межпартийную дискуссию по этому вопросу.

    Как отмечает LRT, для внесения изменений в конституцию требуется не менее 94 голосов депутатов Сейма в двух голосованиях с интервалом не менее трех месяцев.

    Ранее Науседа выразил готовность принять на территории республики дополнительных американских военных и занялся строительством инфраструктуры для их размещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политологи отмечают соревнование Польши и Литвы за выводимый из Германии американский контингент ради политических и экономических выгод.

    А глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о готовности НАТО нанести удар по российским военным объектам в Калининграде.

    19 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    МИД Латвии выразил протест России из-за заявлений СВР

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки о прибытии в Латвию операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, пишет «Коммерсантъ». Дипломату вручили официальную ноту после сообщений Службы внешней разведки о прибытии солдат украинских беспилотных подразделений.

    Латвийская сторона категорически отвергла предоставленную информацию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».

    Представители республики добавили, что власти не давали согласия на использование собственной территории в интересах Киева. Рига считает распространяемые российской разведкой сведения недостоверными.

    Служба внешней разведки России сообщила о размещении украинских операторов беспилотников на пяти прибалтийских военных базах.

    Также в СВР заявили, что украинское командование планирует использовать инфраструктуру региона для запуска дронов по российской территории.

    Ранее МИД Латвии выразил протест Москве из-за инцидента с замеченными над республикой аппаратами.

    19 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского беспилотника над Эстонией

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. По его словам, уничтожение БПЛА ВСУ над Эстонией демонстрирует готовность системы ПВО альянса к реальным угрозам.

    Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. передают «Вести». По его словам, именно таким образом должна функционировать система противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

    «Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость», – заявил военачальник.

    Гринкевич также добавил, что окончательная оценка произошедшего инцидента в настоящее время еще проводится специалистами.

    Ранее румынский боевой самолет уничтожил беспилотник в небе над Эстонией. Украинские военные признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    20 мая 2026, 07:05 • Новости дня
    Экс-премьер Польши Миллер оскорбил Каллас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший руководитель польского правительства Лешек Миллер резко высказался в адрес действующего главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее заявления о мощи Китая и России.

    Миллер, занимавший этот пост премьера Польши с 2001 по 2004 год, подверг жесткой критике главу Каллас, передает ТАСС.

    «Европейский союз не полностью состоит из идиотов, но мисс Каллас, несомненно, входит в их число», – заявил политик.

    Таким образом экс-премьер отреагировал на видеозапись, где Каллас заявляла что Китай превосходит Россию как по уровню экономического развития, так и по военной мощи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Каллас делает заявления за рамки ее полномочий. Финский политик Армандо Мема заявил о нулевых шансах главы дипломатии ЕС стать переговорщиком с Россией.

    19 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Эстония обвинила Россию в появлении украинских беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

    Цахкна обвинил Россию в появлении украинского беспилотника в воздушном пространстве Эстонии, передают «Вести».

    «Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», – заявил дипломат.

    Глава эстонского внешнеполитического ведомства считает, что именно российская сторона виновата в инцидентах с дронами.

    Ранее эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные официально признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    19 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Украина признала сбитый над Эстонией беспилотник

    @ Jussi Nukari/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные признали, что беспилотник, нарушивший воздушное пространство Эстонии, принадлежал Киеву, а глава оборонного ведомства принес официальные извинения, заявили в Таллине.

    Украина подтвердила принадлежность беспилотника, который был уничтожен в небе над Эстонией, заявил министр обороны прибалтийской страны Ханно Певкур, сообщает РИА «Новости».

    «Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников; Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», – привел портал Delfi слова Певкура с пресс-конференции, посвященной инциденту.

    Эстонский бригадный генерал Рийво Валге отметил, что обнаружению и уничтожению аппарата способствовали хорошие погодные условия. А украинский дрон над территорией Эстонии сбил румынский истребитель.

    Ранее во вторник Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Эстонии перехватили дрон над озером Выртсъярв на юге страны, и министр обороны назвал этот случай первым успешным уничтожением беспилотника своими силами.

    До этого другой украинский беспилотник нарушил воздушное пространство Эстонии во время масштабной атаки дронов и затем покинул его.

