Мошенники придумали новую схему с театральными билетами

МВД раскрыло схему обмана зрителей при покупке театральных билетов

Tекст: Мария Иванова

Аферисты стали чаще использовать схемы обмана, связанные с продажей театральных билетов, сообщает Telegram-канал УБК.

Преступники внимательно отслеживают активность пользователей на различных сайтах и в специализированных чатах, выискивая тех, кто жалуется на трудности с покупкой проходок на популярные спектакли.

Установив контакт с потенциальной жертвой, злоумышленники представляются сотрудниками театра. Они предлагают приобрести якобы отказные билеты и направляют покупателю ссылку на ресурс, который полностью копирует дизайн известного сервиса продаж.

«Мошенники пишут пользователю от имени театра, предлагая отказные билеты, после чего направляют на сайт-клон и под предлогом сбоя системы вынуждают платить снова», – пояснили представители ведомства. Таким образом, доверчивые зрители рискуют не только остаться без долгожданного спектакля, но и потерять значительные суммы денег.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты МВД предупредили об использовании злоумышленниками автоматизированных платформ для обмана пользователей в Telegram.

Ранее ведомство сообщило о краже сбережений россиян под видом продажи билетов на популярные шоу.

В конце апреля аналитики компании F6 зафиксировали всплеск мошенничества с фейковыми проходками на концерты в социальных сетях.