Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Пекине

Tекст: Дарья Григоренко

«Прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство», – сказал глава российского государства во время российско-китайских переговоров, передает ТАСС.

Перед этим лидеры двух стран общались почти полтора часа в рамках переговоров в узком составе. В настоящее время встреча глав государств продолжается в расширенном формате с участием делегаций России и Китая, сообщает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера перед Домом народных собраний.

В преддверии поездки глава государства обратился к гражданам Китая с видеообращением.