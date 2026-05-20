МВД предотвратило 52 нападения подростков на российские школы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Богданов заявил о предотвращении 52 нападений на школы в текущем году, передает ТАСС. Об этом он рассказал на пленарном заседании Всероссийского специализированного форума «Антитеррор», который проходит в Красноярске.

«В результате проведенных мероприятий с начала 2026 года предотвращено 52 факта нападения в учебных организациях в 29 регионах России», – подчеркнул Богданов. Он также отметил выявление семи случаев оправдания деятельности запрещенного в России террористического движения «Колумбайн*». Часть материалов сейчас находится на проверке в Следственном комитете.

Полицейский уточнил, что злоумышленников удается остановить в последний момент. В основном это подростки 14-15 лет, однако самому младшему задержанному всего 11 лет. Ежедневный мониторинг интернета позволяет выявлять более десяти несовершеннолетних, интересующихся идеологией нападений на школы и публикующих соответствующий контент. За первые четыре месяца года правоохранители отработали информацию по более чем тысяче подростков по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении 37 вооруженных нападений на школы.

Месяцем ранее глава МВД Владимир Колокольцев рассказал о срыве 21 атаки на образовательные учреждения.

В феврале силовики зафиксировали рост числа инцидентов из-за вербовки подростков в закрытых чатах.