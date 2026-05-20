Минобороны Индии сообщило об успешном испытании ракеты с беспилотника

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организация оборонных исследований и разработок Индии успешно выполнила запуск управляемой ракеты собственного производства с беспилотника, передает ТАСС. В военном ведомстве страны подтвердили завершение испытаний.

«DRDO завершила испытания по отработке окончательной конфигурации для серийного производства высокоточной управляемой ракеты ULPGM-V3 точного наведения, запускаемой с БПЛА», – заявили в Минобороны Индии. Тестирование проходило в режимах воздух-земля и воздух-воздух на полигоне вблизи города Курнул штата Андхра-Прадеш.

В ходе испытаний применялась интегрированная наземная система управления, использующая передовые технологии для автоматизации подготовки и самого запуска. Отмечается, что ракета создана исключительно силами индийской промышленности с участием малого и среднего бизнеса. Министр обороны Раджнатх Сингх назвал это событие важным шагом к самодостаточности страны в оборонной сфере.

