Эксперт объяснила, как забрать накопительную пенсию целиком

Эксперт Финогенова объяснила, как забрать накопительную пенсию целиком

Tекст: Катерина Туманова

«В 2026 году для получения накопительной пенсии размер накоплений должен превышать 439 776 рублей. Если эта сумма меньше, пенсионер имеет право на единовременную выплату всех средств. Также единовременная выплата положена тем, кто достиг пенсионного возраста, но не набрал необходимого стажа или пенсионных баллов», – пояснила она агентству «Прайм».

Право на такие выплаты есть у граждан 1967 года рождения и моложе, за которых делались взносы с 2002 по 2013 год. Также это касается женщин 1957–1966 годов рождения и мужчин 1953–1966 годов рождения при наличии взносов за 2002–2004 годы.

Финогенова добавила, что средства формировались у участников программы софинансирования и матерей, использовавших материнский капитал,

Существует три формы выплаты: пожизненная, срочная (не менее 10 лет) и единовременная. Пожизненная пенсия назначается, если расчетная сумма превышает 10% прожиточного минимума пенсионера, при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Узнать размер своих накоплений можно на сайте Социального фонда России или портале «Госуслуги».

