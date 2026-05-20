В Подмосковье потушили крупный пожар

Рубль возглавил рейтинг мировых валют

Bloomberg: Рубль укрепился на 12% и стал лучшей мировой валютой

Tекст: Мария Иванова

Отечественная валюта за полтора месяца выросла примерно на 12% по отношению к доллару. Такие показатели сделали ее самой успешной среди всех валют мира, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

При этом отмечается падение американской валюты до минимальных значений с февраля 2023 года. Главной причиной подобной динамики эксперты называют высокие цены на энергоресурсы, вызванные конфликтом США и Израиля против Ирана.

Аналитики предполагают возможное првышение текущего курса. Управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко заявил: «Текущие макроэкономические условия являются идеальными для дальнейшего укрепления рубля».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость американской валюты на внебиржевых торгах опустилась ниже 72 рублей.

В Госдуме оптимальным для российской экономики курсом назвали 80 рублей за доллар.

Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.