Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине

Официальная часть визита президента стартовала в среду утром, передает РИА «Новости». Здание украсили государственными флагами, а для высоких гостей расстелили красную ковровую дорожку. В торжественном мероприятии приняли участие рота почетного караула, оркестр и десятки детей с цветами.
Лидеры государств планируют рассмотреть весь спектр двусторонних отношений и обменяться мнениями по актуальным международным проблемам. Особое внимание стороны уделят наиболее чувствительным вопросам.
Ожидается детальное обсуждение перспектив сотрудничества в энергетической сфере. В частности, главы государств затронут реализацию масштабного проекта газопровода «Сила Сибири – 2».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
У трапа самолета российского лидера торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь выразил уверенность в дальнейшем укреплении многолетней дружбы между государствами.