Пчеловод объяснил особенность самого редкого монофлерного мёда

    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Почти 7 млн зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Небензя: Переговорный процесс по Украине находится в тупике
    МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов
    Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
    20 мая 2026, 06:15 • Новости дня

    Пчеловод Михеев объяснил особенность самого редкого монофлерного мёда

    Tекст: Катерина Туманова

    Монофлерный мед, который получают из нектара одного вида растений, считается редким из-за сложностей в его производстве и необходимости соблюдения строгих правил пчеловодами, рассказал во Всемирный день пчел председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

    «Монофлерный мед очень сложно получать. Это мед с одного вида растений. Как правило, у нас полифлерные меда – со многих растений. Мед, так скажем, букетом. Потому что даже если вы стоите на подсолнечнике, а рядом еще что-то цветет, то это будет не чисто мед подсолнуха, а это все равно будет подсолнух с чем-то», – рассказал он РИА «Новости».

    Михеев добавил, что еще одной разновидностью редкого мёда является мёд из редких растений. Да и пчелу не заставишь лететь в одном направлении.

    Даже при размещении ульев на поле с редкими растениями абсолютной чистоты добиться трудно, пояснил пчеловод.

    В качестве примеров редких сортов он назвал мед из каштана и приморской липы. Последний, несмотря на большие объемы производства, добывается исключительно на территории Приморского края.

    Для получения чистого монофлерного меда пасечникам приходится прибегать к особым хитростям. Некоторые собирают мед с предыдущего поля перед началом нового медосбора, а затем оперативно перевозят ульи, как только пчелы начинают летать на другие растения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество в 2025 году выявило массовую фальсификацию в популярных марках меда. «Руспродсоюз» сообщил о возможном дефиците меда в России.

    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области
    @ t.me/vremyageroev2024

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    19 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, выходящие на российский рынок, не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом». По его словам, такое условие является принципиальной позицией правительства.

    «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

    Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

    По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

    В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    19 мая 2026, 16:05 • Новости дня
    В Минфине назвали лучшую альтернативу наличной валюте

    Замглавы Минфина Моисеев назвал золото лучшей заменой долларовым сбережениям

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По оценке замминистра финансов Алексея Моисеева, вложения в золото обеспечивают более надежное сбережение средств по сравнению с наличными долларами.

    Замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил, что вложения в золото могут стать полноценной заменой хранению наличной иностранной валюты. Выступая на презентации новой компании с государственным участием «Росвексель», он подчеркнул: «Золото – это идеальная, на мой взгляд, альтернатива наличной иностранной валюте. <…> Давайте копить золото, это точно лучше, чем наличные доллары», – цитирует чиновника ТАСС.

    Моисеев связал развитие интереса граждан к этому инструменту с деятельностью «Росвекселя», который будет заниматься покупкой физических золотых слитков. Вместе с тем он отметил, что один из ключевых факторов, сдерживающих популярность золота у вкладчиков, остается его низкая ликвидность по сравнению с привычными валютными сбережениями.

    Ранее Моисеев заявил о небезопасности хранения наличной иностранной валюты и посоветовал россиянам покупать золото. Также чиновник сообщал о подготовке указа, который ограничит вывоз монетарного золота физлицами до 100 граммов через страны Таможенного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин до 4 июня 2026 года планирует направить 110,3 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    19 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз

    Европа захотела вместо удобрений из России перейти на навоз
    @ Panoramic/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия готовит расширение допуска удобрений из навоза и дигестатов, что должно смягчить дефицит удобрений, но вызывает резкое недовольство европейских фермеров, отмечают западные СМИ.

    Еврокомиссия намерена расширить меры по использованию удобрений из навоза вместо ослабления ограничений на российские и белорусские удобрения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    «Ответом Брюсселя на надвигающийся кризис с удобрениями стало более широкое использование коровьего навоза», – отмечает Politico.

    По данным издания, большинство удобрений в Европе производят на основе импортируемого природного газа, который необходим для синтеза аммиака. Ограничения на прямые поставки удобрений из России и Белоруссии, а также на импорт российского газа усугубили положение в агросекторе. Дополнительный удар по рынку нанес скачок цен на энергоносители после закрытия Ормузского пролива.

    Европейские чиновники намерены расширить действующее разрешение на применение удобрений RENURE, где азот извлекается из навоза. Теперь они хотят распространить его и на удобрения на основе дигестатов – побочного продукта производства биогаза при сбраживании навоза и других органических отходов.

    Фермеры остались недовольны подобными планами, рассчитывая на более решительные шаги по предотвращению кризиса. В материале отмечается, что нынешний курс приведет к росту затрат аграриев уже осенью и со временем отразится на ценах на продукты питания. Politico подчеркивает, что Брюссель делает ставку на долгосрочные инструменты, тогда как самые быстрые рычаги, включая приостановку пошлин на импорт из России и Белоруссии, сочли политически слишком рискованными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад комитет по международной торговле Европарламента INTA одобрил предложение Еврокомиссии об увеличении пошлин на российские удобрения с 6,5% до 100% и вынес его на голосование.

    Тогда же вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил о вреде заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения для европейских фермеров и цен на продовольствие. Позже западные СМИ отмечали рост закупок российских удобрений США на фоне отказа ЕС от этой продукции и усиление зависимости Европы от американских поставок.

    19 мая 2026, 11:26 • Новости дня
    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру

    В Совфеде рекомендовали главе МИД Литвы показаться психиатру
    @ Florian Gaertner/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к России. Но настраивать литовский народ на войну против великой державы может только сумасшедший, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Григорий Карасин. Так он прокомментировал призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград.

    «Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград может стать поводом для начала ограниченной военной операции. Но он этого не понимает», – отметил Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Собеседник счел литовского министра «человеком явно с ненормальной психикой».

    «Настраивать свой народ на войну против Российской Федерации – великой державы – может только сумасшедший», – подчеркнул парламентарий. Карасин признался: он удивлен, что такие люди занимают высокие министерские посты. «У Будриса, видимо, есть какие-то собственные причины быть недовольным жизнью. Но в таком случае надо не делать публичное заявление, а показываться врачу-психиатру», – добавил спикер.

    Карасин посоветовал чиновникам, занимающим в Европе ответственные политические посты, очень бережно относиться к собственным заявлениям, потому что их читает порой неподготовленная публика и идет на поводу у провокаторов. «Но в странах Прибалтики пытаются привить генетическую ненависть к нашей стране. Не первое поколение прибалтов стремится популяризировать такие идеи», – напомнил сенатор, назвав это «опасной болезнью, которая не лечится».

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград. «Мы должны показать русским, что можем прорваться в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы», – сказал он в интервью Neue Zurcher Zeitung. Отметим, власти Литвы занимают третье место в апрельском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По словам министра, Североатлантический альянс – «самая сильная организация из когда-либо созданных». Будрис отметил, что неофициальный символ блока – еж. «Он подает хищнику сигнал: «Ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно», – считает дипломат. Он добавил, что НАТО не в полной мере реализовало эту концепцию.

    Представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА «Новости» назвала озвученный Будрисом призыв к НАТО «суицидальной паранойей». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, сравнил с Моськой из басни Крылова литовского министра. «Чем меньше размер, тем более истошный лай. Как известно, моськи любят громко лаять на больших в целях повышения авторитета. Оно и понятно: мозг очень мал», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и готовить против России балто-скандинавский кулак. Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Владимир Путин неоднократно предупреждал, что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и могут перерасти в масштабный вооруженный конфликт. Глава государства также сообщил о готовности России к нейтрализации потенциальных угроз безопасности Калининградской области.

    19 мая 2026, 20:46 • Новости дня
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Новая модификация российского боевого самолета пятого поколения впервые поднялась в воздух, получив функции учебно-тренировочной машины и воздушного командного пункта.

    Отечественные авиастроители приступили к тестированию новейшей версии передового военного борта, передает ТАСС. Первый вице-премьер России Денис Мантуров подтвердил старт проверок машины в реальных условиях.

    «Начались летные испытания прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления», – отметил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Сети появились кадры наземных испытаний двухместной модификации этого истребителя. Несколькими днями ранее данный самолет совершил около тридцати успешных ударов по логистическим узлам противника. До этого российская машина сбила переданный украинским войскам шведский самолет-разведчик Saab 340.

    19 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    Омбудсмен Украины потребовала поднять штрафы за русский язык в десять раз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская выступила за резкое увеличение штрафов за повторные нарушения языкового законодательства, заявив о нечувствительности нынешних санкций для части бизнеса, в частности она предложила в 10 раз увеличить санкции за использование русского языка.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская потребовала десятикратно увеличить размер штрафов за повторные нарушения языкового законодательства. О своих инициативах она рассказала в интервью местному изданию «Левый берег», передает ТАСС.

    «Такое существенное увеличение штрафов следует применять к системным нарушителям, которые не реагируют ни на первое, ни на второе предупреждение», – заявила она, добавив, что поправки должны быть внесены в Кодекс об административных правонарушениях.

    По словам омбудсмена, действующий размер штрафов для определенного сегмента бизнеса оказался нечувствительным. Сейчас штраф за первое нарушение языковых норм составляет от 3,4 до 5,1 тыс. гривен, что эквивалентно примерно от 77 до 115 долларов. За повторное нарушение штраф достигает от 8,5 до 11,9 тыс. гривен, то есть от 192 до 269 долларов.

    На Украине с 2014 года последовательно проводится курс на вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», резко ограничивший использование русского и языков нацменьшинств. На местах запрещают русскоязычные книги, фильмы, спектакли и песни, изучение русского в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники даже на переменах общались только на украинском.

    При этом население продолжает широко говорить по-русски в быту, что регулярно становится поводом для конфликтов. В последнее время в стране заговорили о росте популярности русского языка, а министр культуры Украины сообщала, что более 70% жителей предпочитают русскоязычный контент.

    Ранее Ивановская предложила втрое увеличить штрафы за использование русского языка, в том числе в музыке и книге. При этом учителя столичного лицея Украины сразу уволили за разговоры на русском языке с учениками.

    До этого языковой омбудсмен Украины сообщила о планах учредить координационный штаб по украинизации для оперативного разрешения языковых конфликтов.

    19 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Армении заявил об отсутствии планов конфликтовать с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Ереван не собирается вносить напряженность в отношения с Москвой, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян,

    Мирзоян прокомментировал перспективы взаимодействия республики с Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, передает РИА «Новости».

    «Мы не собираемся «разводиться» ни с одним из наших партнеров... Мы также не собираемся вносить конфронтацию – или, пожалуй, более уместно будет сказать – напряженность в отношения Армении и России», – подчеркнул министр иностранных дел.

    По его словам, страны связаны множеством уз, и Ереван настроен на развитие взаимовыгодных отношений в здоровой среде. Мирзоян признал наличие проблем, но отметил, что они существуют во всех международных отношениях и требуют конструктивных решений.

    Армянская сторона понимает несовместимость одновременного членства в ЕАЭС и ЕС, добавил дипломат. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Армении провести референдум о развитии сотрудничества с Евросоюзом, чтобы Россия могла сделать соответствующие выводы и пойти по пути «интеллигентного развода». В апреле 2025 года президент Армении утвердил закон о намерении вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС.

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян пообещал сделать выбор между евразийским и европейским объединениями в подходящий момент.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения.

    19 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Кравцов сообщил о создании единого учебника по физкультуре
    @ Валерий Матыцин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Для отечественных образовательных учреждений создадут стандартизированное учебное пособие по спортивной подготовке в дополнение к уже утвержденной единой программе.

    Власти приступили к созданию специализированного издания для школьников, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Тульскую область.

    В регионе проходит Всероссийский съезд учителей физической культуры. Педагоги со всей страны собрались для обсуждения актуальных вопросов и грядущих нововведений в образовательном процессе.

    «У нас уже утверждена единая программа обучения физической культуре, сейчас разрабатывается государственный учебник», – рассказал Кравцов журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения утвердило единую школьную программу обучения физкультуре. В прошлом году ведомство анонсировало создание стандартизированных учебников по всем школьным предметам.

    Президент России Владимир Путин отметил важность открытия спортивных клубов в каждой школе страны.

    19 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    ФАС выявила завышение цен «Нижфарма» на препарат от давления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Антимонопольная служба обвинила фармкомпанию «Нижфарм» в необоснованном повышении стоимости единственного в стране препарата от давления на 19–28%, он не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), поэтому на него не распространялось ценовое госрегулирование, отметили в ведомстве.

    Антимонопольное дело против фармацевтической компании «Нижфарм» было возбуждено из-за роста цен на лекарство для снижения артериального давления, следует из сообщения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В публикации на сайте ведомства говорится: «Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство».

    Служба отмечает, что указанное лекарство поставлялось в страну только «Нижфармом». Препарат не входил в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому на него не распространялось государственное регулирование цен.

    В действиях компании антимонопольный орган усмотрел признаки нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», касающегося запрета на злоупотребление доминирующим положением. В случае установления вины «Нижфарму» грозит штраф либо обязанность вернуть в бюджет незаконно полученный доход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин передал акции «Нижфарма» во временное управление российской компании «Фармирус».

    До этого ФАС признала фармкомпанию «КРКА» нарушившей антимонопольное законодательство из-за завышения цен на препарат от повышенного артериального давления «Ко-Дальнева».

    Позже Федеральная антимонопольная служба объявила о начале проверок ряда фармкомпаний из-за признаков необоснованного удорожания лекарств, не входящих в перечень ЖНВЛП.

    19 мая 2026, 19:54 • Новости дня
    Умер последний Праведник народов мира России Игорь Полугородник

    Умер последний Праведник народов мира России Игорь Полугородник
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В возрасте 99 лет в Таганроге в Ростовской области ушел из жизни Игорь Полугородник, удостоенный звания Праведник народов мира за спасение евреев, сообщили в Российском еврейском конгрессе.

    О смерти последнего жившего в России Праведника народов мира Игоря Полугородника на 99-м году жизни сообщили в пресс-службе Российского еврейского конгресса. Там напомнили, что звание Праведника народов мира присуждает израильский мемориальный комплекс «Яд Вашем» неевреям, спасавшим евреев в годы Холокоста, Полугородник получил его в 2003 году.

    Игорь Полугородник родился в 1927 году в Мариуполе, а когда немецкие войска заняли город 8 октября 1941 года, ему было 14 лет. Во дворе рядом с домом его семьи жила еврейская семья Воин из 13 человек. После расстрела более 9 тыс. евреев у противотанкового рва близ поселка Агробаза единственным выжившим оказался 17-летний Семен Воин.

    Подросток пролежал во рву до ночи, а затем пришел к соседям, и семья Полугородников – отец Александр, мать Александра и сыновья Валентин и Игорь – укрыла его и помогла скрываться до ухода к линии фронта. Это было смертельно опасно, так как нацисты расклеили по городу листовки с обещанием немедленной расправы всем, кто прячет евреев, причем дядя Игоря, сталевар Леонид Коноваленко, был выдан соседом и погиб.

    Семен Воин позже добрался до советских войск, стал дирижером в Мариуполе, а после войны сохранил с Полугородником близкую дружбу; сам Игорь Александрович многие годы работал учителем физкультуры в Таганроге.

    Ранее президент России Владимир Путин отметил высокую нравственную значимость Дня спасения и освобождения, посвященного победе над нацизмом и избавлению еврейского народа от угрозы истребления.

    До этого в Москве состоялась конференция ко Дню спасения еврейского народа, посвященная 80-летию Победы над нацизмом. А в США пережившая Холокост Роуз Джироне скончалась в возрасте 113 лет, она считалась старейшей выжившей в Холокосте женщиной.

    19 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Сечин рассказал о запасах «Роснефти»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская нефтегазовая компания «Роснефть» оценила обеспеченность запасами углеводородов почти на полвека вперед, зафиксировав рост ресурсов до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента.

    Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» обеспечена запасами углеводородов почти на полвека, заявил глава корпорации Игорь Сечин в обращении к акционерам в годовом отчете. «За год было открыто шесть новых месторождений и 112 залежей, а запасы углеводородов на конец периода по российской классификации выросли до 21,7 млрд тонн нефтяного эквивалента», – говорится в документе.

    В отчете уточняется, что коэффициент восполнения добычи по международной классификации запасов достиг 122%, при этом компания, по оценке Сечина, обеспечена сырьевой базой почти на 50 лет вперед. Эти выводы сделаны по итогам работы компании за 2025 год.

    Добыча «Роснефти» в 2025 году составила 246,6 млн тонн нефтяного эквивалента, или 5,02 млн баррелей в сутки. Глава компании отметил, что в условиях ослабления параметров сделки ОПЕК+ в четвертом квартале компания продемонстрировала одни из самых высоких темпов прироста добычи среди крупнейших мировых нефтяных игроков.

    Объем добычи жидких углеводородов за прошлый год достиг 181,1 млн тонн. Добыча газа составила 79,6 млрд кубометров, следует из годового отчета компании.

    Ранее Сечин анонсировал запуск технологии синтетической нефти, а вице-премьер Александр Новак заявил о запасах нефти в России на 62 года при текущих темпах добычи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Российской энергетической неделе пообещали сохранение обеспеченности России нефтью на 50 лет, газом на 70 лет и углем на 100 лет.

