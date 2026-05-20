Посол Корчунов: Россия может принять новые ответные меры против Норвегии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В ответ на норвежские ограничения российская сторона в декабре 2025 года приостановила свое участие в ряде рабочих групп Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству», – сказал Корчунов в интервью ТАСС.

Он отметил, что это вызвало у норвежской стороны серьезную тревогу. Также дипломат добавил, что возможность принятия дополнительных ответных мер не исключается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года МИД России вручил временному поверенному Норвегии ноту протеста из-за ограничений для российских рыболовных судов. Позже Росрыболовство анонсировало подготовку проекта указа президента о расширении полномочий для ответа Осло

В конце осени Москва выразила готовность ограничить доступ норвежских судов в российскую экономическую зону.