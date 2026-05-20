Первый эксперимент на СКИФ решили посвятить созданию уникальных катализаторов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уникальная мегасайенс-установка «Сибирский кольцевой источник фотонов» заработает уже этим летом, передает ТАСС. На одной из станций центра до конца года пройдет тестирование базовых методов синхротронной диагностики.

Заместитель директора по научной работе Андрей Бухтияров поделился подробностями предстоящих исследований. «Поскольку Институт катализа СО РАН один из инициаторов создания СКИФ, то первый эксперимент будет по катализу, то есть, будут катализаторы получаться для важного прикладного процесса», – рассказал он.

Монтаж необходимого оборудования на станции завершили еще в декабре прошлого года. Универсальные возможности комплекса позволят отечественным специалистам проводить передовые изыскания в области химии, физики, биологии, медицины и экологии.

Масштабный проект в наукограде Кольцово станет первым в России источником излучения четвертого поколения. Ожидается, что на торжественную церемонию открытия приедет президент Владимир Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин назвал большим событием окончание возведения Сибирского кольцевого источника фотонов.

Президент Владимир Путин объявил об успешном завершении работ по созданию этой ускорительной установки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников анонсировал запуск основного кольца комплекса в начале текущего года.