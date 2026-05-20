В городе Приморья Дальнегорске отключили горячую воду из-за засухи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Власти ограничат горячее водоснабжение из-за нехватки воды в водохранилищах, указали в администрации, передает РИА «Новости».

Запасы в резервуарах упали ниже 30% от проектных значений.

«Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Дальнегорского округа принято решение о временном ограничении горячего водоснабжения со стороны КГУП «Примтеплоэнерго» до нормализации наполняемости водохранилищ «Нежданкинское» и «27 ключ» в связи с сохранением отрицательной динамики их наполняемости», – подчеркнули в администрации.

В компании «Примтеплоэнерго» пояснили, что уровень воды продолжает снижаться из-за отсутствия обильных дождей в 2025 и 2026 годах. Подобные меры призваны сэкономить оставшиеся ресурсы для обеспечения жителей холодной водой. Специалисты предприятия продолжают внимательно следить за состоянием водоемов.

В конце прошлого года из-за аварии на теплотрассе без отопления остались более 7 тыс. жителей приморской Находки.