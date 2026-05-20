Астроном Ананьева оценила число пригодных для жизни планет

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Планета считается потенциально обитаемой, если она находится в комфортной температурной зоне. Сейчас известно несколько десятков таких экзопланет», – заявила она.

Понятие обитаемости характеризует исключительно климат небесного тела, а не фактическое наличие живых организмов. Например, Луна и Марс также находятся в благоприятной зоне, однако на земном спутнике жизни нет, а на Красной планете ученые лишь надеются найти микробные формы.

Специалист объяснила небольшую долю таких миров среди более 6 тыс. открытых экзопланет особенностями поиска. Самый распространенный транзитный метод лучше всего выявляет объекты, расположенные слишком близко к своим светилам. Пригодные же для жизни миры должны находиться на большем удалении.

Из всех потенциально обитаемых планет около 20 сопоставимы по размеру с Землей. На их поверхности может присутствовать жидкая вода и атмосфера, однако ее состав пока остается загадкой для исследователей.

