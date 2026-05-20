Роскачество предупредило о сокращении срока годности продуктов в жару

Tекст: Алексей Дегтярёв

Фактическое время безопасного употребления пищи при высоких температурах сокращается вдвое, пояснила Спеценко, передает РИА «Новости».

«Заявленный производителем срок годности рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6 градусов Цельсия. В жару фактический срок сокращается в среднем вдвое. Особое внимание необходимо уделять готовым, многокомпонентным блюдам и продуктам без вакуумной упаковки, поскольку они портятся быстрее всего», – указала она.

Специалист рекомендовала строго соблюдать правило двух часов для скоропортящейся провизии. Если температура воздуха превышает 25 градусов, безопасный период нахождения еды вне холодильника уменьшается до одного часа.

Это требование актуально для мяса, рыбы, молочных изделий и салатов с майонезом. По истечении указанного времени пищу следует утилизировать, даже при сохранении свежего внешнего вида. Спеценко пояснила, что патогенные бактерии способны активно размножаться без изменения запаха или цвета. При поездках на природу эксперт настоятельно посоветовала использовать термосумки с аккумуляторами холода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Центральной России из-за аномальной жары.