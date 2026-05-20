Вэнс заявил об отсутствии планов передачи иранского урана России

«Что касается передачи обогащенного урана России, эти вопросы обсуждаются на переговорах. В настоящее время наш план заключается не в этом. Наш план никогда в этом не состоял», – цитирует Вэнса ТАСС.

По словам вице-президента, он знаком с появившимися в прессе сообщениями на эту тему, однако их источник ему неизвестен. Вэнс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп продолжит переговорный процесс для достижения соответствующей сделки.

Представитель Белого дома добавил, что иранская сторона также не поднимала вопрос о передаче ядерных материалов. Он выразил сомнение, что Тегеран или сам президент США поддержали бы подобную идею, однако отказался давать предварительные обещания относительно исхода переговоров.

Ранее СМИ сообщали, что в Иране якобы обсуждают вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Вашингтон и Тегеран рассматривают вариант долгосрочного ограничения на обогащение урана.