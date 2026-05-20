Сенат США впервые ограничил военные полномочия Трампа против Ирана

Tекст: Катерина Туманова

Сенат одобрил резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток, передает CBS News.

Сенаторы одобрили предложение о вынесении резолюции большинством голосов 50 против 47. Четыре республиканца присоединились к большинству демократов, выступивших за продвижение резолюции. Сенатор Джон Феттерман из штата Пенсильвания был единственным демократом, который проголосовал против.

Решающим фактором стал переход четырех республиканцев на сторону демократического большинства. При этом трое представителей Республиканской партии проигнорировали голосование.

Лидер меньшинства Чак Шумер прокомментировал успех после семи неудачных попыток, отметив, что демократы шаг за шагом прорывают стену молчания республиканцев по поводу незаконной войны Трампа. Он добавил, что давление работает и оппоненты начинают сдаваться.

Документ обязывает президента США вывести американские войска из зоны конфликта. Исключением может стать только официальное объявление войны или специальное разрешение на применение силы. Автором резолюции выступил демократ Тим Кейн.

Ожидается, что после возможного одобрения документа обеими палатами президент наложит на него вето. Однако сторонники инициативы уверены в ее способности изменить позицию Белого дома.

