Эксперт предупредила о мошеннических предложениях дешевых билетов

Эксперт Кучава предупредила о мошеннических предложениях дешевых билетов

Tекст: Катерина Туманова

«Сейчас основная легенда, которую используют преступники, – это так называемый специальный тариф. Мошенники рассылают письма и сообщения от имени известных авиакомпаний или РЖД, предлагая купить билеты по очень выгодной цене или срочно подтвердить бронь, иначе места будут аннулированы», – рассказал он ТАСС

Кучава подчеркнул, что внутри таких сообщений находится фишинговая ссылка, которая ведет на поддельный сайт, схожий с официальным.

«Особенно стоит опасаться звонков или сообщений, которые создают искусственную панику, например, о том, что ваш билет аннулирован и требуется срочная доплата», – добавил он.

Перед майскими праздниками резко возросло число мошеннических схем в сферах туризма, садоводства и организации торжеств. Кроме того, злоумышленники начали обманывать пассажиров, выдавая себя за сотрудников «Аэрофлота».