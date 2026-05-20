Евродепутат Зовко заявила о заключении торговой сделки между ЕС и США

Tекст: Катерина Туманова

«Мы заключили сделку! Я как постоянный докладчик по Рамочному соглашению ЕС-США по торговле, с гордостью сообщаю, что Европа избежала разрушительной эскалации напряженности в трансатлантической торговле и защитила европейские компании, инвестиции и миллионы рабочих мест по обе стороны Атлантики», – написала она в Х.

Зовко добавила, что с самого начала ратовала за то, что Европа не может позволить себе торговую войну со ближайшим стратегическим и экономическим партнером. К тому же многие отрасли в ЕС нуждались в стабильности, предсказуемости и правовой определенности.

«И сегодня мы добились этого. В условиях растущей нестабильности в мире проверенные друзья должны оставаться партнерами, а не становиться врагами», – написала она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. Американский президент согласился дать Евросоюзу отсрочку для выполнения условий исторического торгового соглашения и дал ЕС два месяца на реализацию торгового соглашения.