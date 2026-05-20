Кравцов сообщил о новом профиле «Искусственный интеллект» с 1 сентября в школах

Кравцов заявил о новом профиле «Искусственный интеллект» в школах

Tекст: Катерина Туманова

«В пример приведу новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», – сказал Кравцов РИА «Новости».

По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования.

Ранее Минпросвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.

Ранее Минпросвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.