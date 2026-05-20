Новак: Потребность экономики к 2030 году составит около 3,1 млн человек

Tекст: Катерина Туманова

«По прогнозу Министерства экономического развития и Министерства труда, к 2030 году дополнительная потребность в работниках для нашей экономики составит порядка 3,1 млн человек. В ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 млн рабочих мест», – цитирует его ТАСС.

Новак подчеркнул, что хотел указанные цифры не долгосрочная перспектива, а «вызов сегодняшнего дня».

По словам вице-премьера, для решения кадрового вопроса необходимо перераспределить трудовые ресурсы из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики, такие как обрабатывающая промышленность, информационные технологии, креативные индустрии и туризм.

«Задача – обеспечить кадрами отрасли технологического лидерства, стратегические инвестиционные проекты», – заявил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин называл повышение производительности труда приоритетной задачей для экономики. Новак назвал рост производительности труда главной задачей экономики, а также оценил размер кадрового дефицита в России до 2030 года.