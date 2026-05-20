Пострадавшие от БПЛА в Белгородской области пришли за помощью к врачам

Tекст: Катерина Туманова

Первый пострадавший попал под удар на участке автодороги Чапаевский – Хотмыжск Грайворонского округа при атаке дрона на грузовой автомобиль. Он получил осколочные ранения грудной клетки, лица и плеча, сообщили в Оперштабе.

Там уточнили, что мужчине помогают в Грайворонской ЦРБ. Позднее выяснилось, что при атаке БПЛА на тот же грузовой автомобиль пострадал еще один мужчина.

«В Борисовскую ЦРБ самостоятельно обратился еще один мужчина, который находился в машине. У него диагностировали контузию, осколочные ранения шеи, головы и лица», – добавили в Оперштабе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке украинских БПЛА пострадали двое мирных жителей в Белгородской области, еще один житель региона 19 мая был убит дроном ВСУ. В ночь на вторник над Россией уничтожили 315 украинских дронов.



