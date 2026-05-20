Гросси предупредил о риске выброса радиации при ударе по АЭС «Барака» в ОАЭ

Tекст: Катерина Туманова

Ситуация вызывает серьезную озабоченность, так как это ядерный объект на Ближнем Востоке, где последствия могут быть крайне серьезными, сказано в обращении Гросси.

Он обратил внимание на то, что это действующая атомная электростанция, поэтому хранит тысячи килограмм ядерного материала в активной зоне реакторов, как свежего, так и отработанного топлива.

«Я хочу предельно ясно заявить: в случае атаки на атомную электростанцию «Барака» прямое попадание может привести к очень высокому выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», – предупредил глава МАГАТЭ.

Он рассказал, что после атаки на АЭС 17 мая для обеспечения электропитанием третьего энергоблока станции потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности.

«Вскоре после нападения я поговорил по телефону с его высочеством шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и заверил его в поддержке МАГАТЭ», – отметил Гросси.

Глава МАГАТЭ добавил, что давно собирает информацию об объектах в Персидском заливе и их готовности к режиму ЧС.

«Вскоре я направлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу», – пообещал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами по АЭС «Барака» в ОАЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон 17 мая атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. При этом агентство Tasnim сообщило, что Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС. Пекин осудил атаки на мирные атомные электростанции Ближнего Востока.