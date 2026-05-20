    20 мая 2026, 07:02 • Новости дня

    KanTV сообщило о готовности Израиля и США к новым атакам на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тель-Авив привели вооруженные силы в максимальную боевую готовность для потенциального возобновления масштабных военных действий против Тегерана, сообщило

    Израиль и США закончили подготовку к возможному возобновлению боевых действий против Ирана. Уровень боевой готовности израильской армии достиг максимума с момента апрельского перемирия, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильское KanTV.

    «Совместная американо-израильская подготовка к возобновлению кампании завершена... Соединенные Штаты и Израиль полностью координируют свои действия, ни одна из сторон не будет удивлена, когда будет принято решение о возобновлении войны», – цитирует телеканал источник в американских силовых структурах.

    Американский лидер Дональд Трамп планирует принять окончательное решение по иранскому вопросу в ближайшее время. Накануне президент США допустил возможность новой атаки на исламскую республику в конце текущей недели.

    Израильские военные также усиливают оборонительные меры. В Тель-Авиве опасаются, что резкие заявления главы Белого дома могут спровоцировать Тегеран на превентивный удар из-за ошибочной оценки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о возможном мощном ударе США по Ирану. Пентагон допустил проведение наземной операции в Тегеране. Сенат США впервые ограничил военные полномочия президента против Ирана.

    19 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    FT: Трамп предложил Китаю и России объединиться против МУС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время визита в Пекин американский президент Дональд Трамп предложил создать общий фронт США, Китая и России против Международного уголовного суда (МУС), заявив о совпадении интересов, пишут западные СМИ.

    Во время недавних переговоров в Пекине президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединить усилия США, Китая и России для противостояния Международному уголовному суду (МУС), пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным газеты, инициатива прозвучала как идея совместных действий трех держав против МУС.

    Издание отмечает, что Трамп во время обсуждения подчеркнул: «Интересы трех стран в отношении МУС совпадают». По информации Financial Times, в Белом доме отказались комментировать эти сведения, однако ранее Вашингтон уже высказывал резкую критику в адрес МУС, обвиняя суд в политизации, превышении полномочий и ущемлении суверенитета США. Авторы статьи вместе с тем указывают, что официальной позиции Пекина по этому предложению пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп 7 февраля подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда за его действия против Вашингтона и союзников. Позднее администрация Трампа ввела персональные финансовые и визовые санкции против прокурора МУС Карима Хана и обвинила суд в злоупотреблении полномочиями.

    Также сообщалось, что Россия обсуждает с государствами БРИКС создание международно-правового органа в качестве альтернативы действующему МУС.

    19 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Иран пригрозил США открытием новых фронтов

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран предупредил о готовности расширить боевые действия в ответ на возможные новые удары США и Израиля по иранским объектам.

    Официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил о готовности открыть новые фронты в случае повторной агрессии США и Израиля, передает РИА «Новости».

    «Если противник совершит глупость и вновь попадется в ловушку Израиля и совершит еще одну агрессию на наш дорогой Иран, мы откроем для них новые фронты с новой методикой и рычагами воздействия», – сказал он агентству Fars.

    Иранский военный источник ранее сообщил РИА «Новости», что Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США.

    Накануне президент США рассказал, что Вашингтон планировал военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил удар ради шанса на мирное соглашение.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако США перешли к блокаде иранских портов, а Иран ввел особые правила транзита через Ормузский пролив. На фоне эскалации конфликта судоходство через Ормузский пролив практически остановилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США.

    Командующий иранским Центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана задействовать всю мощь вооруженных сил для решительного ответа на новые удары США.

    Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил о подготовке для Соединенных Штатов «неожиданных вариантов» войны с использованием новой техники и оружия.

    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    19 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Иран раскрыл новые тактические шаги на случай атаки США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран заранее разработал новые тактические действия на случай возобновления ударов США, сделав упор на сочетание обороны и наступления в рамках военной доктрины.

    О подготовке таких мер сообщил иранский военный источник, передает РИА «Новости», комментируя вероятность повторной атаки Соединенных Штатов по целям в Иране.

    Собеседник заявил: «Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем».

    Ранее канал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон составил список целей для ударов в Иране на случай приказа президента США Дональда Трампа о возобновлении атак. В воскресенье Трамп призвал Тегеран поторопиться с заключением сделки с Вашингтоном и подчеркнул, что время имеет решающее значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон отложил запланированный удар по Ирану ради возможного мирного соглашения.

    Президент США Дональд Трамп на фоне затянувшихся переговоров стал серьезно рассматривать возобновление крупных военных операций против Ирана.

    Командующий иранским центральным штабом «Хатам аль-Анбия» генерал-майор Али Абдуллахи заявил о готовности Ирана дать решительный и масштабный ответ на новые удары США.

    19 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    AP сообщило о крахе жесткой стратегии Трампа против Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    Жесткая внешняя политика Белого дома натолкнулась на категоричный отказ Тегерана идти на уступки, подкрепленный стратегическим контролем исламской республики над Ормузским проливом, пишет The Associated Press.

    Президент США временно отложил планы военных ударов по Ирану, передает The Associated Press. Американский лидер пошел на этот шаг по просьбе арабских государств Персидского залива на фоне хрупкого перемирия.

    «Сейчас ведутся серьезные переговоры, и, по их мнению, как великих лидеров и союзников, будет заключена сделка, которая станет очень приемлемой для Соединенных Штатов Америки, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами», – заявил политик.

    При этом глава Белого дома поручил военным готовиться к полномасштабному наступлению в любую минуту на случай провала дипломатии. Несмотря на жесткие санкции, Тегеран по-прежнему отказывается сворачивать свою ядерную и ракетную программы.

    Исламская республика жестко контролирует Ормузский пролив. Блокада этого важнейшего нефтяного маршрута провоцирует рост цен на бензин в США. Эксперты называют ситуацию тупиковой, отмечая падение экономических рейтингов Трампа накануне ноябрьских выборов в Конгресс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, привычка американского лидера публично унижать оппонентов поставила под угрозу мирные переговоры с Тегераном.

    В начале мая глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о завершении данного противостояния.

    При этом Вашингтон отказался принять инициативу исламской республики по открытию Ормузского пролива.

    19 мая 2026, 10:21 • Новости дня
    Стало известно о массовом уходе критиков Трампа из Сената

    Tекст: Мария Иванова

    Американские политики-республиканцы, открыто критикующие Дональда Трампа, массово проигрывают внутрипартийные выборы или добровольно отказываются от переизбрания накануне ноябрьского голосования, пишет The Washington Post.

    Американские парламентарии сталкиваются с серьезными проблемами из-за противостояния главе государства, передает The Washington Post.

    Ярким примером стал сенатор от Луизианы Билл Кэссиди, который проиграл внутрипартийные выборы после голосования за импичмент пять лет назад.

    Политик отказался тихо уходить в отставку. «Когда вы участвуете в демократии, иногда все оборачивается не так, как вы хотите», – заявил Кэссиди. Он добавил, что в таких ситуациях не следует жаловаться или заявлять о краже голосов.

    Другие критики администрации также покидают свои посты. Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис отказался от переизбрания, раскритиковав налоговые инициативы и кадровые решения Белого дома. Митч Макконнелл, активно требующий финансирования для Киева, тоже уходит в отставку в следующем году.

    Аналогичная ситуация наблюдается в палате представителей. Дон Бэкон завершает карьеру, а Марджори Тейлор Грин покинула конгресс в прошлом году. По словам экспертов, организованного республиканского сопротивления лидеру страны больше не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за новой войны рейтинг Дональда Трампа рухнул. ывший конгрессмен-республиканец Кен Бак публично раскритиковал политику президента.

    19 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Tasnim: Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранская сторона непричастна к запуску беспилотников в сторону атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил источник иранского агентства Tasnim.

    Тегеран не направлял дроны к атомному объекту на территории ОАЭ, сказал собеседник Tasnim, передает РИА «Новости». По его словам, за нападением стоит Израиль.

    Накануне оборонное ведомство ОАЭ отчиталось о перехвате двух дронов. Третий аппарат сумел поразить электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра АЭС «Барака».

    «Он (Израиль – прим. ВЗГЛЯД) пытается спровоцировать ОАЭ на более негативную роль на Ближнем Востоке, направленную против Ирана и других стран мусульманского мира», – отметил собеседник.

    В начале мая Тегеран опровергал обвинения в ракетных ударах по Эмиратам.

    19 мая 2026, 22:56 • Новости дня
    Вице-президент США ответил на вопрос об участии в президентской кампании

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе брифинга ответил на вопрос о своем возможном участии в грядущей президентской кампании, к тому же президент США Дональд Трамп не раз отмечал его в качестве одного из самых подходящих кандидатов.

    «Я не потенциальный будущий кандидат, я вице-президент, и мне очень нравится моя работа. Я  постараюсь выполнять ее настолько хорошо, насколько смогу» – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио президент Дональд Трамп назвал основными преемниками на выборах 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал Вэнса и Рубио членами «команды мечты» на выборах 2028 года. Вэнс после отъезда Трампа сравнил себя с главным героем фильма «Один дома».

    Кроме того, востоковед Саид Гафуров разбирался с газетой ВЗГЛЯД, кто придет на смену Трампу.


    19 мая 2026, 14:07 • Новости дня
    На иранском острове Кешм в Ормузском проливе произошел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел на принадлежащем Ирану острове Кешм в Ормузском проливе, сообщило агентство Mehr.

    Взрыв произошел на иранском острове Кешм, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr. Первыми о случившемся рассказали местные жители.

    В настоящее время официальные инстанции не предоставили подробностей инцидента. Информация о точных причинах происшествия пока не приводится.

    В понедельник вечером над островом Кешм сработали системы ПВО.

    19 мая 2026, 09:14 • Новости дня
    Алиев заявил о стабильных поставках нефти на фоне кризиса в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Баку удалось избежать проблем с экспортом нефти из-за ситуации в Ормузском проливе благодаря многолетней стратегии диверсификации энергетических маршрутов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Проблемы в Ормузском проливе не оказали негативного влияния на азербайджанские поставки энергоносителей, передает ТАСС. Президент республики Ильхам Алиев отметил эффективность выбранной государством стратегии.

    «Кризис не затронул нас в том, что касается цепочки поставок, поскольку наша политика диверсификации поставок энергоносителей и маршрутов не является политикой сегодняшнего дня», – подчеркнул лидер страны.

    Алиев добавил, что нестабильность на Ближнем Востоке так или иначе сказывается на всех нефтедобывающих государствах. По его словам, несмотря на возможную выгоду от высоких цен на сырье, многие страны инвестируют доходы в казначейские бумаги и фондовые рынки. В результате падения рынков государства теряют средства от капиталовложений, что нивелирует прибыль от продажи дорогой нефти.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении апрельского экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Глава корпорации Shell Ваэль Саван заявил о потере мировым рынком почти миллиарда баррелей сырья на фоне ближневосточного конфликта.

    Президент России Владимир Путин назвал нереальным полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования этого маршрута.

    19 мая 2026, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном мощном ударе США по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув свою неготовность принять окончательное решение прямо сейчас.

    Трамп отметил вероятность нового обострения конфликта, передает РИА «Новости». При этом политик выразил сомнения в необходимости немедленных действий.

    «Я надеюсь, что нам не придется этого делать, но, возможно, нам придется нанести им еще один удар. Возможно, нам придется атаковать их еще раз. Я пока не уверен», – заявил Дональд Трамп журналистам.

    Президент добавил, что ранее планировал атаковать Иран. По словам главы государства, до отдачи приказа о начале бомбардировок оставался всего один час, однако решение было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вашингтон отложил запланированную военную атаку на Иран ради возможного мирного соглашения.

    Ранее американский лидер пригрозил Тегерану разрушительными ударами из-за нежелания идти на ядерные уступки. Ближайшие помощники главы государства разработали планы возобновления боевых действий.

    20 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Гросси предупредил о риске выброса радиации при ударе по АЭС «Барака» в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    После удара беспилотника утром в воскресенье, 17 мая, на АЭС «Барака» в ОАЭ возник пожар в электрогенераторе, расположенном за пределами внутренней периметральной зоны станции, пока уровень радиации на атомной электростанции в пределах нормы, заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Ситуация вызывает серьезную озабоченность, так как это ядерный объект на Ближнем Востоке, где последствия могут быть крайне серьезными, сказано в обращении Гросси.

    Он обратил внимание на то, что это действующая атомная электростанция, поэтому хранит тысячи килограмм ядерного материала в активной зоне реакторов, как свежего, так и отработанного топлива.

    «Я хочу предельно ясно заявить: в случае атаки на атомную электростанцию «Барака» прямое попадание может привести к очень высокому выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду», – предупредил глава МАГАТЭ.

    Он рассказал, что после атаки на АЭС 17 мая для обеспечения электропитанием третьего энергоблока станции потребовалось использование аварийных дизель-генераторов, но с тех пор электроснабжение от внешних источников было восстановлено, что является важным шагом для обеспечения ядерной безопасности.

    «Вскоре после нападения я поговорил по телефону с его высочеством шейхом Абдуллой бин Зайедом Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и заверил его в поддержке МАГАТЭ», – отметил Гросси.

    Глава МАГАТЭ добавил, что давно собирает информацию об объектах в Персидском заливе и их готовности к режиму ЧС.

    «Вскоре я направлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу», – пообещал он на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами по АЭС «Барака» в ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дрон 17 мая атаковал электрогенератор атомной электростанции в ОАЭ. При этом агентство Tasnim сообщило, что Израиль сымитировал удар Ирана по арабской АЭС. Пекин осудил атаки на мирные атомные электростанции Ближнего Востока.

    19 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство российских авиакомпаний запланировали возобновить полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в Росавиации сообщили, что уже сняли все ограничения на перелеты.

    Российские авиаперевозчики начали готовиться к возвращению на рынок ОАЭ после отмены ограничений на полеты на Ближний Восток. О планах авиакомпаний рассказал РИА «Новости» глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    «Практически все российские перевозчики, летавшие в ОАЭ, рассматривают возможность возобновления рейсов в эту страну в те или иные сроки», – заявил он.

    Ядров подчеркнул, что Росавиация уже сняла все ограничения, касающиеся перелетов на Ближний Восток. Теперь решение о возвращении на маршруты в ОАЭ принимают сами авиакомпании, ориентируясь на собственную оценку рисков. В частности, «Аэрофлот» объявил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Аэрофлот» приостановил полеты между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта из-за нестабильной обстановки в Персидском регионе.

    Позже, 20 апреля Росавиация  отменила рекомендации о приостановке авиасообщения с ближневосточными государствами и разрешила возобновить продажу билетов в ОАЭ и использование воздушного пространства Ирана. А 2 мая авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о полном снятии временных ограничений в своем воздушном пространстве и возвращении воздушного движения к штатному режиму.

    19 мая 2026, 13:29 • Новости дня
    МИД Британии предрек глобальный продовольственный кризис из-за блокады Ормуза

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками удобрений через Ближний Восток способны спровоцировать масштабный голод, поставив под угрозу жизни 45 млн человек, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.

    Иветт Купер заявила о надвигающейся угрозе масштабного голода из-за сбоев в логистике через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По оценкам Всемирной продовольственной программы ООН, если перебои продлятся до июня, еще 45 млн человек столкнутся с острой нехваткой еды.

    «Мир стремительно приближается к глобальному продовольственному кризису. Мы не можем допустить, чтобы десятки миллионов людей остались голодать», – подчеркнула дипломат. В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что поставки удобрений критически важны именно сейчас в связи с началом весенних полевых работ. Если международные партнеры не решат проблему, миру потребуется масштабная гуманитарная помощь.

    Обострение ситуации в регионе началось в конце февраля после ударов США и Израиля по иранским объектам. Несмотря на апрельское прекращение огня, Вашингтон заблокировал порты Ирана, а Тегеран ввел особые правила транзита. Это привело к фактической парализации Ормузского пролива, через который идут ключевые поставки грузов и энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель секретаря Совбеза Алексей Шевцов заявил о риске продовольственного кризиса из-за роста цен на энергоресурсы при блокаде Ормузского пролива.

    Глава Минфина России Антон Силуанов предупредил о мировом энергетическом кризисе и возможном подорожании удобрений на 30% из-за блокировки этого маршрута.

    Эксперт Масленников оценил возможный рост числа голодающих на планете еще на 45 млн человек из-за развития конфликта вокруг Ирана и кризиса на Ближнем Востоке.

    19 мая 2026, 21:56 • Новости дня
    Вэнс сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о серьезных сдвигах в ходе консультаций с иранской стороной по ряду ключевых вопросов.

    «Происходит много движений в обе стороны, достигается значительный прогресс, но мы просто продолжим работать над этим и в конечном счете либо достигнем соглашения, либо нет», – подчеркнул политик во время выступления на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

    Политик также отметил важность сохранения конфиденциальности текущего диалога. По его словам, публичное обсуждение деталей переговорного процесса может лишь усложнить ситуацию и помешать достижению итогового результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о стремлении американской стороны не допустить появления ядерного оружия у Тегерана.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога завышенными ожиданиями Вашингтона. До этого американская делегация покинула Исламабад без достижения итогового соглашения.

    19 мая 2026, 11:45 • Новости дня
    Пекин осудил атаки на мирные атомные электростанции Ближнего Востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай озабочен появлением беспилотника вблизи АЭС «Барака» в ОАЭ, выступает против нападений на мирные атомные объекты, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь прокомментировал инцидент с беспилотным аппаратом возле АЭС «Барака», передает РИА «Новости».

    «Китай выражает глубокую озабоченность в связи с атакой на инфраструктуру атомной электростанции в ОАЭ и выступает против вооруженных нападений на мирные атомные объекты», – заявил дипломат во время брифинга.

    По его словам, Пекин неизменно поддерживает суверенитет, безопасность и территориальную целостность стран Персидского залива и Ближнего Востока. Представитель ведомства подчеркнул важность защиты гражданского населения и невоенных сооружений. Самой актуальной задачей он назвал немедленное и всестороннее прекращение огня для предотвращения дальнейшего распространения конфликта.

    Произошедший в районе арабской станции инцидент никак не повлиял на радиационную обстановку. Энергетический объект продолжает функционировать в штатном режиме без перебоев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 17 мая беспилотник попал в электрогенератор атомной электростанции Барака в ОАЭ.

    В конце марта МИД КНР предупредил о серьезных последствиях ударов по мирным атомным объектам Ирана.
    Накануне инцидента в Эмиратах украинский дрон рухнул около энергоблоков Запорожской АЭС.

