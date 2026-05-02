    2 мая 2026, 21:43 • Новости дня

    Axios: Конфликт в Иране усугубил раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией

    Tекст: Вера Басилая

    Затяжное противостояние США и Ирана спровоцировало глубокие разногласия между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией, пишет Axios.

    По данным Axios, отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией серьезно обострились на фоне войны США и Ирана. В результате этого ОАЭ делают ставку на партнерство с Израилем, а Саудовская Аравия сближается с Турцией и Пакистаном, передает РБК.

    Источники издания в США и регионе отмечают, что администрация Белого дома долго не осознавала масштаб разногласий и решила не вмешиваться. В начале конфликта госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил Эр-Рияду и Абу-Даби: «США не будут принимать чью-либо сторону».

    Высокопоставленные чиновники высказывают опасения, что после окончания войны союзники США могут стать еще более враждебны друг к другу.

    Ключевой причиной разногласий называют личную неприязнь лидеров ОАЭ и Саудовской Аравии, а также противоположные позиции по конфликту в Иране. ОАЭ, изначально выступавшие против военной эскалации, теперь требуют довести конфликт до победного конца, тогда как Саудовская Аравия стремится к его скорейшему завершению из-за ущерба для своей экономики.

    Экономическая напряженность усилилась после решения ОАЭ выйти из ОПЕК с 1 мая, чтобы самостоятельно регулировать добычу нефти. Такое решение вызвало возмущение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, а, по словам источника, саудовцы были «ошеломлены и разгневаны» на саммите в Джидде.

    Несмотря на внутренние противоречия, обе страны сохраняют крупные энергетические и финансовые ресурсы и продолжают сотрудничать с США в сфере безопасности, что, по мнению аналитиков, только укрепилось в ходе конфликта с Ираном.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    Итальянская газета La Repubblica спрогнозировала усиление раскола на Ближнем Востоке из-за самостоятельной политики стран Персидского залива.

    Как сообщила газета Junge Wel, выход ОАЭ из ОПЕК может перерасти в конфликт с Саудовской Аравией.

    2 мая 2026, 15:39 • Новости дня
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР выпустило постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтяных компаний, включая Hengli Petrochemical.

    Министерство коммерции Китая издало постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний. В документе отмечается, что ограничения США, введенные за якобы торговлю иранской нефтью, являются неправомерным экстерриториальным применением американских мер. В частности, компания Hengli Petrochemical отдельно подчеркнула, что не имела деловых отношений с Ираном, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении министерства коммерции Китая говорится: «Соответствующие санкции США… не должны признаваться, исполняться или соблюдаться». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы национальных компаний.

    С 13 апреля в Китае действуют правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам иностранных государств. Власти Китая ранее уже неоднократно подчеркивали, что Пекин решительно выступает против односторонних санкций и экстерриториального распространения законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердится факт поставок военного снаряжения Ирану.

    Ранее китайские дипломаты заявили, что не передавали вооружения Тегерану. До этого МИД КНР также отрицал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.


    2 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президентской администрации о прекращении военной операции США против Ирана является бредом, считает лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

    «Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    2 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран передал США новое предложение об окончании войны

    WSJ: Тегеран предложил Вашингтону обсудить условия открытия Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным Wall Street Journal, «Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны», передает РИА «Новости».

    Инициатива подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива. Взамен Тегеран требует от Соединенных Штатов гарантий прекращения ударов и снятия блокады со своих морских гаваней.

    Кроме того, план включает обсуждение иранской ядерной программы ради возможного смягчения американских санкций. Представители Ирана уже уведомили посредников о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон продемонстрирует заинтересованность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    2 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Семь государств альянса намерены в июне нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, продолжая прежний курс вопреки недавнему выходу ОАЭ из соглашения, отмечает Reuters.

    Представители семи государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласовали новые квоты на июнь, передает РИА «Новости».

    «Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье», – отмечается в публикации Reuters.

    Рост предельного уровня сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей. Из этого объема просто исключили долю Эмиратов, которые покинули организацию с 1 мая. Подобное решение демонстрирует приверженность участников альянса прежней стратегии.

    Однако фактическое увеличение квот окажется символическим. Судоходство через Ормузский пролив, который является главным маршрутом поставок сырья из Персидского залива, все еще ограничено. Встреча сторон пройдет в онлайн-формате в воскресенье.

    Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из объединения, назвав этот шаг стратегическим. При этом руководство организации не знало о намерениях страны досрочно покинуть альянс.

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    2 мая 2026, 01:08 • Новости дня
    Власти Дубая отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ

    Tекст: Антон Антонов

    Земельный департамент Дубая обновил правила выдачи вида на жительство для иностранных инвесторов, снят минимальный порог инвестиций в недвижимость, сообщается на цифровой платформе DLD Cube для получения резидентства за инвестиции в недвижимость в Дубае.

    «Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    До введения новых правил иностранцам приходилось приобретать жилье стоимостью не менее 750 тыс. дирхамов ОАЭ, что эквивалентно 204 тыс. долларов. Теперь это ограничение полностью снято для тех, кто покупает объект в единоличную собственность.

    При этом ведомство сохранило финансовые рамки для недвижимости с несколькими хозяевами. В подобных случаях минимальный размер доли каждого претендента на получение статуса резидента должен составлять 400 тыс. дирхамов, или 109 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты на фоне экономических сложностей после конфликта США с Ираном пригрозили Вашингтону отказом от доллара при нефтяных расчетах. ОАЭ объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    В марте биржевые показатели строительного сектора Объединенных Арабских Эмиратов стремительно снизились на фоне геополитической напряженности.

    2 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    КСИР заявил о грядущем изменении правил управления Персидским заливом

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран планирует ввести обновленный режим контроля над Персидским заливом, его определит верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, следует из заявления командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim официальное заявление ведомства.

    На сегодняшний день под контролем иранских военных находятся 2 тыс. км морской границы, пролегающей вдоль залива и Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что руководство страны намерено использовать этот водный маршрут как надежное средство к существованию для иранского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе. Reuters сообщало, что после гибели Али Хаменеи реальная власть в стране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    2 мая 2026, 08:54 • Новости дня
    «Санкэй»: Япония возобновила прием нефти с «Сахалина-2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская нефтяная компания Taiyo Oil, прекратившая закупки российской нефти после 2022 года, примет партию сырья с проекта «Сахалин-2» по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, сообщает газета «Санкэй».

    Японская компания Taiyo Oil примет партию нефти с проекта «Сахалин-2» по запросу министерства экономики, торговли и промышленности Японии, передает РИА «Новости». Как пояснил представитель компании изданию «Санкэй», они получили официальный запрос от профильного министерства и сообщили, что данный импорт не подпадает под международные санкции.

    Газета «Никкэй» уточняет, что речь идет о спотовой закупке легкой нефти марки Sakhalin Blend, которая используется для производства дизельного топлива и нафты. В Агентстве природных ресурсов и энергетики Японии подчеркнули, что даже ограниченные объемы российской нефти важны для энергобезопасности страны.

    Чиновники отметили, что на фоне нестабильности на Ближнем Востоке российская нефть остается значимой для стабильного энергоснабжения. Они добавили, что вопрос координируется с США, и риски санкций по данному контракту отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония на фоне напряженности вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива закупила российскую нефть сорта Sakhalin Blend для НПЗ компании Taiyo Oil.

    Японский МИД подтвердил исключение нефти проекта «Сахалин-2» из механизма ценового потолка при соблюдении требований к подтверждению происхождения сырья.

    Минэкономики Японии заявило о важности импорта энергоресурсов из России для энергобезопасности страны и назвало долю этих поставок на уровне около 3% энергетических потребностей.

    2 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    «Хезболла» подбила израильские танки дронами на оптоволокне

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитские отряды на юге Ливана начали поражать тяжелую бронетехнику ЦАХАЛ неуязвимыми для радиоэлектронной борьбы беспилотниками, которые наводятся на цель по оптическому кабелю.

    Бойцы шиитской милиции движения «Хезболла» за последние дни подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана, применив дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением, передает ТАСС.

    Такие беспилотники невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и передают изображение высокого качества, что позволяет оператору точно наводить аппарат на цель.

    Руководитель военно-информационной службы «Хезболлы» Юсеф аз-Зейн подтвердил, что дроны производятся в Ливане. «Несмотря на военно-техническое превосходство противника, шиитские отряды находят слабые места для нанесения урона израильским войскам», – заявил он. Целями становятся современные танки Merkava, бульдозеры Caterpillar D9, бронетранспортеры Zelda и скопления живой силы.

    Израильское командование сообщило о гибели двух военных и одного гражданского лица в результате подобных атак.

    Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Орна Мизрахи отметила, что для израильских военных применение низкотехнологичных взрывных устройств стало неожиданностью, и армия ищет эффективное решение для противодействия этой угрозе.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее бойцы поразили дронами-камикадзе четыре единицы израильской бронетехники. Два танка Merkava были подбиты в поселке Эль-Кантара, еще два – в районе города Бинт-Джбейль. В тот же день взрыв дрона на севере Израиля привел к ранению 12 солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный удар беспилотниками по опорному пункту израильских военных.

    Во время спасательной операции на юге Ливана дрон шиитской организации взорвался рядом с вертолетом ЦАХАЛ.

    Бойцы группировки регулярно атакуют боевые танки Merkava при помощи FPV-дронов.

    2 мая 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранский генерал предсказал возобновление конфликта с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о вероятности возобновления конфликта с США из-за несоблюдения договоренностей Вашингтоном.

    Иранский генерал Мохаммад Джафар Асади заявил о высокой вероятности возобновления конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Причиной этому, по его словам, выступают несоблюдение Соединенными Штатами ранее взятых на себя обязательств и сохраняющаяся напряженность между странами, несмотря на готовность Ирана к переговорам.

    «Вероятность возобновления конфликта между Ираном и США остается высокой», – подчеркнул Асади. Генерал отметил, что действия и заявления американских официальных лиц направлены прежде всего на работу с общественным мнением, попытку сдержать падение цен на нефть и разрешить сложную ситуацию, в которую сами Соединенные Штаты себя загнали.

    Бригадный генерал сообщил, что иранские вооруженные силы полностью готовы к возможным новым авантюрам и просчетам со стороны США. Он добавил, что нестабильное перемирие усиливает риск обострения ситуации.

    Президент США уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.

    IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    2 мая 2026, 17:41 • Новости дня
    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ложными опросы о недовольстве граждан военной операцией против Ирана, добавив, что повторил бы свое решение.

    Президент США во время выступления во Флориде назвал чушью результаты опросов, демонстрирующих недовольство американцев военной операцией против Ирана.

    «Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: «Одобрение всего 20% или 25%» – это чушь», – заявил американский лидер. Он подчеркнул, что большинство согласны с недопустимостью появления у Ирана ядерного оружия.

    Президент США добавил, что несмотря на возможные негативные экономические последствия для фондового рынка и цен на нефть, у него не было иного выбора. По словам американского лидера, он должен был поступить правильно, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. По его словам, он принял решение о начале операции против Ирана осознанно и повторил бы его снова.

    В исследовании Reuters/Ipsos сообщается, что уровень поддержки президента США к концу апреля снизился до 34%, что стало минимальным показателем за весь срок его президентства. В Reuters также отметили, что причиной этого стало разочарование американцев действиями главы Белого дома, в том числе из-за непопулярной войны с Ираном.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    2 мая 2026, 18:33 • Новости дня
    Bloomberg: Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады

    Tекст: Мария Иванов

    Тегеран принял решение снизить объемы производства нефти, чтобы избежать переполнения хранилищ в условиях американских ограничений на судоходство, отмечает Bloomberg.

    Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады со стороны Соединенных Штатов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным источников, иранская сторона приступила к снижению объемов заблаговременно.

    Отмечается, что местные инженеры обладают достаточным опытом для безопасной консервации скважин. Это позволит избежать серьезного ущерба для инфраструктуры и оперативно возобновить производство в будущем.

    США ввели морскую блокаду Ирана 13 апреля. Американские военные заявили о намерении блокировать движение всех судов, направляющихся к портам республики или отплывающих от ее берегов. В конце апреля президент США Дональд Трамп предупреждал, что иранские нефтепроводы могут вскоре взорваться при продолжении блокады.

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани 28 апреля заявил: «Соединенные Штаты, установив морскую блокаду Ирана, сопровождающуюся захватом коммерческих судов и помещением под стражу экипажей, фактически действуют как пираты и террористы».

    Ранее сообщалось, что США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров.

    Спикер Меджлиса Ирана Багер Галибаф предсказал подорожание нефти до 140 долларов из-за блокады.

    2 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    Эксперты заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

    Профсоюзы заявили о грядущем дефиците медицинского пластика в больницах Франции

    Tекст: Мария Иванова

    Перебои с поставками сырья из-за ситуации в Ормузском проливе могут оставить европейские клиники без шприцев, масок и катетеров китайского производства.

    Угроза дефицита пластиковых изделий в больницах Франции возникла на фоне фактической блокировки Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Глава профсоюза производителей пластмасс Plastalliance Жозеф Тайефе заявил: «Сегодня есть все причины для беспокойства. Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него также гораздо выше, так что мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции».

    Специализированный пластик необходим для изготовления шприцев, защитных масок, перчаток и катетеров. Основным поставщиком этих товаров в республику традиционно выступает Китай. Однако из-за проблем с логистикой на Ближнем Востоке азиатские предприятия испытывают дефицит сырья, что уже привело к замедлению производства.

    При этом министерство здравоохранения Франции заверило, что клиники обладают достаточными запасами материалов и угрозы реального дефицита пока нет. В то же время перекрытие Ормузского пролива, ключевого маршрута для экспорта углеводородов, спровоцировало рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении возобновить диалог с Ираном для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун призвал к скорейшему снятию ограничений в регионе с обеих сторон.

    Вице-спикер иранского парламента Али Никзад назвал контроль над этой стратегической акваторией исключительной суверенной привилегией Исламской Республики.

    2 мая 2026, 18:12 • Новости дня
    Минэнерго Индонезии заявило о скором начале поставок российской нефти

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки российской нефти в Индонезию начнутся в скором времени, что поможет стране обеспечить стабильные запасы топлива на фоне мировой нестабильности, заявил министр энергетики республики Бахлил Лахадалия.

    Министр уточнил, что договоренности предусматривают закупку у Москвы 150 млн баррелей нефти до конца 2026 года, что, по его словам, позволит Индонезии обеспечить себя всеми необходимыми видами топлива, включая дизель и бензин различных марок. В текущей международной обстановке такие поставки, по мнению главы ведомства, особенно актуальны, передает РИА «Новости».

    «Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит», – заявил Лахадалия.

    Лахадалия добавил, что конкретные механизмы закупок и вопросы ценообразования предстоит решить частным компаниям. Кроме того, власти Индонезии рассматривают возможность импорта из России сжиженного нефтяного газа, однако этот вопрос пока находится на стадии обсуждения.

    СМИ сообщили, что Индонезия достигла соглашения с Россией о закупке 150 млн баррелей нефти по специальной цене.

    Ранее Лахадалия сообщил, что Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве.

    Министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    2 мая 2026, 19:37 • Новости дня
    Танкер с индийским газом успешно прошел через Ормузский пролив

    Судно MT Sarv Shakti с партией СПГ благополучно пересекло Ормузский пролив

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на фактическую блокаду важнейшего ближневосточного маршрута, крупнотоннажный газовоз MT Sarv Shakti с десятками тысяч тонн сжиженного топлива беспрепятственно покинул опасную акваторию и направился в Индию.

    Транспортирующий топливо корабль MT Sarv Shakti благополучно миновал опасную зону, передает РИА «Новости». На борту судна находятся 20 членов экипажа, 18 из которых являются гражданами Индии.

    Индийское агентство ANI приводит точные данные о рейсе. «Согласно официальным источникам, MT Sarv Shakti... везущий 46 313 метрических тонн СПГ (индийский груз) с 20 членами экипажа на борту, включая 18 индийцев, сегодня, 2 мая, благополучно пересек Ормузский пролив и, как ожидается, прибудет в Вишакхапатнам 13 мая», – отмечается в сообщении.

    Ранее посол Ирана в Нью-Дели Мохаммад Фатхали заверил, что индийские суда могут без ограничений и в полной безопасности осуществлять транзит через пролив.

    Эскалация ситуации вокруг Ирана привела к фактической блокировке этого важнейшего маршрута поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива. Данный кризис уже спровоцировал рост мировых цен на топливо и промышленную продукцию.

    Ранее сообщалось, что супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив.

    В конце апреля мониторинговые ресурсы зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    До этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

