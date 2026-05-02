    2 мая 2026, 21:28 • Новости дня

    Главы МИД Ирана и Катара обсудили переговоры с США

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с премьер-министром Катара, чтобы обсудить текущее состояние дипломатических контактов с Вашингтоном.

    Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи созвонился с премьером и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом бен Джассемом Аль Тани, сообщает «Интерфакс».

    Главной темой беседы стали дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

    «Аракчи проинформировал Аль Тани о текущем состоянии переговоров с США по поиску способа завершения конфликта», – говорится в сообщении телеканала «Аль-Джазира».

    Катарский премьер выразил полную поддержку посредническим усилиям Дохи, направленным на мирное разрешение ситуации. Он также подчеркнул критическую важность свободы судоходства в Ормузском проливе, отметив необходимость ее скорейшего восстановления.

    Ранее в субботу иранский генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о вероятности возобновления конфликта с США из-за несоблюдения договоренностей Вашингтоном.

    Президент США накануне уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.

    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    2 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

    @ CNP/ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президентской администрации о прекращении военной операции США против Ирана является бредом, считает лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

    «Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    МИД: Лавров обсудил с Аракчи пропуск российских судов через Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    2 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран передал США новое предложение об окончании войны

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным Wall Street Journal, «Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны», передает РИА «Новости».

    Инициатива подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива. Взамен Тегеран требует от Соединенных Штатов гарантий прекращения ударов и снятия блокады со своих морских гаваней.

    Кроме того, план включает обсуждение иранской ядерной программы ради возможного смягчения американских санкций. Представители Ирана уже уведомили посредников о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон продемонстрирует заинтересованность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    2 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Супертанкер Sarv Shakti, пунктом назначения которого является Индия, предпринимает попытку пройти Ормузский пролив, сообщает в субботу Bloomberg со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

    Супертанкер Sarv Shakti, следующий в Индию, пытается пройти через Ормузский пролив, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные Bloomberg. Судно под флагом Маршалловых островов перевозит 45 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа для государственной индийской компании Indian Oil Corporation. На борту находится экипаж из граждан Индии.

    Танкер прибыл в Персидский залив еще в начале февраля и загрузился у берегов Дубая. Сейчас Sarv Shakti движется в сторону иранских островов Ларак и Кешм, направляясь к Оманскому заливу. Прохождение пролива может занять от 10 до 14 часов, однако точное отслеживание положения судна затруднено применением радиоэлектронных средств и отключением передатчиков.

    По данным Bloomberg, если Sarv Shakti удастся пройти Ормузский пролив, это будет первое подобное судно, связанное с Индией, пересекающее этот маршрут после начала блокады США иранских портов 13 апреля. Ранее через пролив смог пройти только один индийский танкер Desh Garima – его экипаж отключал транспондеры для сокрытия данных о передвижении.

    С начала ближневосточного конфликта после переговоров с Тегераном Индия уже провела через Ормузский пролив восемь судов со сжиженным природным газом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон решил продолжить жесткую экономическую блокаду иранских портов.

    В конце апреля мониторинговые ресурсы зарегистрировали проход танкера-газовоза со сжиженным природным газом через Ормузский пролив.

    До этого Индия провела восемь судов с топливом по данному маршруту.

    2 мая 2026, 01:08 • Новости дня
    Власти Дубая отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ

    Tекст: Антон Антонов

    Земельный департамент Дубая обновил правила выдачи вида на жительство для иностранных инвесторов, снят минимальный порог инвестиций в недвижимость, сообщается на цифровой платформе DLD Cube для получения резидентства за инвестиции в недвижимость в Дубае.

    «Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    До введения новых правил иностранцам приходилось приобретать жилье стоимостью не менее 750 тыс. дирхамов ОАЭ, что эквивалентно 204 тыс. долларов. Теперь это ограничение полностью снято для тех, кто покупает объект в единоличную собственность.

    При этом ведомство сохранило финансовые рамки для недвижимости с несколькими хозяевами. В подобных случаях минимальный размер доли каждого претендента на получение статуса резидента должен составлять 400 тыс. дирхамов, или 109 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты на фоне экономических сложностей после конфликта США с Ираном пригрозили Вашингтону отказом от доллара при нефтяных расчетах. ОАЭ объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    В марте биржевые показатели строительного сектора Объединенных Арабских Эмиратов стремительно снизились на фоне геополитической напряженности.

    2 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    КСИР заявил о грядущем изменении правил управления Персидским заливом

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран планирует ввести обновленный режим контроля над Персидским заливом, его определит верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, следует из заявления командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim официальное заявление ведомства.

    На сегодняшний день под контролем иранских военных находятся 2 тыс. км морской границы, пролегающей вдоль залива и Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что руководство страны намерено использовать этот водный маршрут как надежное средство к существованию для иранского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе. Reuters сообщало, что после гибели Али Хаменеи реальная власть в стране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    1 мая 2026, 22:31 • Новости дня
    США после завершения войны против Ирана решили оставить войска в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    «Начиная с 7 апреля 2026 года, между вооруженными силами Соединенных Штатов и Ирана не было зафиксировано ни одного случая обмена огнем», – говорится в послании.

    В документе уточняется, что военное ведомство США продолжит корректировать расстановку сил в зоне ответственности для противодействия угрозам со стороны Тегерана и его союзников. Указывается, что подробности изменений боеготовности американских войск изложены в секретном приложении к письму, передает РИА «Новости».

    Согласно Закону о военных полномочиях 1973 года, глава Белого дома вправе использовать вооруженные силы за рубежом без санкции конгресса в течение 60 дней. Срок военных полномочий Трампа по иранскому направлению истекает первого мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался запрашивать у Конгресса разрешение на продолжение военной операции против Ирана. Он направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    2 мая 2026, 15:15 • Новости дня
    «Хезболла» подбила израильские танки дронами на оптоволокне

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитские отряды на юге Ливана начали поражать тяжелую бронетехнику ЦАХАЛ неуязвимыми для радиоэлектронной борьбы беспилотниками, которые наводятся на цель по оптическому кабелю.

    Бойцы шиитской милиции движения «Хезболла» за последние дни подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана, применив дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением, передает ТАСС.

    Такие беспилотники невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и передают изображение высокого качества, что позволяет оператору точно наводить аппарат на цель.

    Руководитель военно-информационной службы «Хезболлы» Юсеф аз-Зейн подтвердил, что дроны производятся в Ливане. «Несмотря на военно-техническое превосходство противника, шиитские отряды находят слабые места для нанесения урона израильским войскам», – заявил он. Целями становятся современные танки Merkava, бульдозеры Caterpillar D9, бронетранспортеры Zelda и скопления живой силы.

    Израильское командование сообщило о гибели двух военных и одного гражданского лица в результате подобных атак.

    Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Орна Мизрахи отметила, что для израильских военных применение низкотехнологичных взрывных устройств стало неожиданностью, и армия ищет эффективное решение для противодействия этой угрозе.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее бойцы поразили дронами-камикадзе четыре единицы израильской бронетехники. Два танка Merkava были подбиты в поселке Эль-Кантара, еще два – в районе города Бинт-Джбейль. В тот же день взрыв дрона на севере Израиля привел к ранению 12 солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный удар беспилотниками по опорному пункту израильских военных.

    Во время спасательной операции на юге Ливана дрон шиитской организации взорвался рядом с вертолетом ЦАХАЛ.

    Бойцы группировки регулярно атакуют боевые танки Merkava при помощи FPV-дронов.

    2 мая 2026, 19:55 • Новости дня
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти

    Tекст: Мария Иванова

    Семь государств альянса намерены в июне нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки, продолжая прежний курс вопреки недавнему выходу ОАЭ из соглашения, отмечает Reuters.

    Представители семи государств, включая Россию и Саудовскую Аравию, согласовали новые квоты на июнь, передает РИА «Новости».

    «Семь стран ОПЕК+ достигли принципиального соглашения о повышении целевых показателей добычи нефти примерно на 188 тыс. баррелей в сутки в июне, продолжая реализацию планов, несмотря на выход ОАЭ, сообщили два источника, знакомые с позицией ОПЕК+, накануне заседания по вопросам политики в воскресенье», – отмечается в публикации Reuters.

    Рост предельного уровня сопоставим с майским увеличением на 206 тыс. баррелей. Из этого объема просто исключили долю Эмиратов, которые покинули организацию с 1 мая. Подобное решение демонстрирует приверженность участников альянса прежней стратегии.

    Однако фактическое увеличение квот окажется символическим. Судоходство через Ормузский пролив, который является главным маршрутом поставок сырья из Персидского залива, все еще ограничено. Встреча сторон пройдет в онлайн-формате в воскресенье.

    Во вторник Минэнерго ОАЭ объявило о выходе из объединения, назвав этот шаг стратегическим. При этом руководство организации не знало о намерениях страны досрочно покинуть альянс.

    Кремль выразил надежду на сохранение ОПЕК+ после выхода ОАЭ.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничество с ОПЕК+, считая этот механизм эффективным для регулирования нефтяного рынка.

    2 мая 2026, 11:25 • Новости дня
    Иранские власти казнили двух человек за шпионаж в пользу «Моссад»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Двое мужчин были казнены в Иране по обвинению в передаче секретных данных израильской разведке, один из них раскрывал сведения про Натанз, пишут местные информагентства.

    Иранские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении Якуба Каримпура и Насера Бекрзаде, которых обвинили в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад», передает местное информагентство Tasnim. Оба были признаны виновными в информационном сотрудничестве и шпионаже после утверждения приговора верховным судом страны.

    В официальном сообщении отмечается, что Каримпур передавал «Моссаду» секретные данные о стране в период открытого противостояния с США и Израилем. Следствие установило, что Бекрзаде собирал информацию о государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о стратегически важных объектах, включая Натанз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля в Иране казнили участника протестов, обвиненного в работе на «Моссад».

    До этого, 21 апреля в Тегеране казнили еще одного участника январских протестов, связанного с израильскими спецслужбами. А 20 апреля власти Ирана применили высшую меру наказания к двум агентам «Моссада», обвиненным в диверсиях.


    2 мая 2026, 16:33 • Новости дня
    Иранский генерал предсказал возобновление конфликта с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский генерал Мохаммад Джафар Асади предупредил о вероятности возобновления конфликта с США из-за несоблюдения договоренностей Вашингтоном.

    Причиной этому, по его словам, выступают несоблюдение Соединенными Штатами ранее взятых на себя обязательств и сохраняющаяся напряженность между странами, несмотря на готовность Ирана к переговорам.

    «Вероятность возобновления конфликта между Ираном и США остается высокой», – подчеркнул Асади. Генерал отметил, что действия и заявления американских официальных лиц направлены прежде всего на работу с общественным мнением, попытку сдержать падение цен на нефть и разрешить сложную ситуацию, в которую сами Соединенные Штаты себя загнали.

    Бригадный генерал сообщил, что иранские вооруженные силы полностью готовы к возможным новым авантюрам и просчетам со стороны США. Он добавил, что нестабильное перемирие усиливает риск обострения ситуации.

    Президент США уведомил Конгресс о завершении конфликта с Ираном.

    IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    2 мая 2026, 19:07 • Новости дня
    AFP: Лауреата Нобелевской премии мира госпитализировали в тюрьме в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана госпитализировали лауреата Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади после резкого ухудшения ее состояния здоровья.

    Агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на сторонников сообщило, что Мохаммади была переведена в больницу в Зенджане после «катастрофического» ухудшения самочувствия, включавшего два случая полной потери сознания и тяжелый сердечный приступ, передает Lenta.ru.

    Семья правозащитницы заявляет, что решение о госпитализации было принято в последний момент и может оказаться запоздалым. Также они отметили, что власти страны долго игнорировали медицинские рекомендации, пока состояние Мохаммади не стало угрожающим для жизни.

    Мохаммади была осуждена в Иране и с ноября 2021 года отбывала тюремный срок по обвинению в сговоре против государства и пропаганде против иранского правительства.

    В 2023 году Наргес Мохаммади присудили Нобелевскую премию мира «за борьбу против угнетения женщин» и за «продвижение прав человека и свободы для всех».

    Иранская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Нергес Мохаммади объявила голодовку в тюрьме.

    2 мая 2026, 17:41 • Новости дня
    Трамп назвал чушью данные о недовольстве американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ложными опросы о недовольстве граждан военной операцией против Ирана, добавив, что повторил бы свое решение.

    Президент США во время выступления во Флориде назвал чушью результаты опросов, демонстрирующих недовольство американцев военной операцией против Ирана.

    «Если вы почитаете фейковые опросы, там говорится: «Одобрение всего 20% или 25%» – это чушь», – заявил американский лидер. Он подчеркнул, что большинство согласны с недопустимостью появления у Ирана ядерного оружия.

    Президент США добавил, что несмотря на возможные негативные экономические последствия для фондового рынка и цен на нефть, у него не было иного выбора. По словам американского лидера, он должен был поступить правильно, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. По его словам, он принял решение о начале операции против Ирана осознанно и повторил бы его снова.

    В исследовании Reuters/Ipsos сообщается, что уровень поддержки президента США к концу апреля снизился до 34%, что стало минимальным показателем за весь срок его президентства. В Reuters также отметили, что причиной этого стало разочарование американцев действиями главы Белого дома, в том числе из-за непопулярной войны с Ираном.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

