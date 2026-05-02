  ПВО уничтожила 146 украинских дронов над 12 регионами России
    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Семь стран ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    Погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня

    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Еврокомиссия заявила о планах блокировать обход возрастных ограничений через VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    Премьер Польши Туск назвал вывод войск США из ФРГ разрушением альянса

    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Financial Times предрекла десятилетнее ожидание членства в Евросоюзе для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

    2 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС

    Глава комитета ЕП Ланге назвал неприемлемыми пошлины США на автомобили из Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение Вашингтона обложить налогом в 25% ввоз европейских машин неприемлемо, заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

    Ланге заявил, что план установить «25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем». Он подчеркнул, что «Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства», передает РИА «Новости».

    «Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – написал европейский политик. По его словам, Вашингтон уже предпринимал подобные произвольные шаги, когда вводил ограничения на более чем 400 видов стали и алюминия. В связи с нынешними мерами, нацеленными на автомобильный сектор, европейским странам необходимо сохранять ясность позиции и твердость, резюмировал Ланге.

    Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству «Синьхуа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на европейские автомобили до 25%. В январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    2 мая 2026, 10:36 • Новости дня
    Politico: Трамп собрался наказать Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами, что подтверждает его жесткую позицию по этому вопросу, отмечают западные СМИ.

    Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление наказать европейские страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. В статье отмечается, что разногласия между администрацией Трампа и европейскими партнерами становятся все более острыми и уже кажутся практически непримиримыми.

    «Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать с ними», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что недавние шаги американского президента придали европейцам уверенность в необходимости обретения большей независимости от Вашингтона, хотя этот процесс идет не слишком быстро.

    В качестве одного из последних решений упоминается вывод 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года, что подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать создание Европейского оборонительного союза и постепенно адаптироваться к новым реалиям.

    Издание уточняет, что ранее европейские политики старались угодить Трампу – соглашались на высокие пошлины и обещали увеличить расходы на оборону. Они считали это необходимой платой за то, чтобы президент США продолжал уделять внимание украинскому конфликту.

    Накануне Дональд Трамп заявил о намерении ввести с новой недели пошлины в 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в европейские дела.

    Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз может потерять самостоятельность, если передаст принятие ключевых решений Дональду Трампу.


    2 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Жители Подмосковья пожаловались на домашний интернет по «белым спискам»

    Жители Подмосковья пожаловались на работу Wi-Fi по белым спискам

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который стал работать только по белым спискам сервисов и сайтов.

    Жительница Щелковского района Подмосковья Алена рассказала, что в праздничные дни домашний интернет от провайдера «Всем Wi-Fi» начал работать только по белым спискам. По ее словам, в службе поддержки компании ей сообщили, что ограничения будут действовать на протяжении всех майских праздников, и это связано с распоряжением «вышестоящего провайдера», а сама компания ответственности не несет.

    Девушка отметила, что не была заранее уведомлена об ограничениях и не видела информации о подобных мерах для домашнего Wi-Fi в СМИ. Она подчеркнула, что теперь не может полноценно работать удаленно: «Я плачу за интернет, чтобы работать, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах».

    В марте в московском регионе начали действовать белые списки интернет-сервисов и сайтов, куда вошли государственные ресурсы, банковские приложения, маркетплейсы, некоторые СМИ и транспортные сервисы. Всего в списке более 120 сервисов, которые доступны даже при ограничениях мобильного интернета. В Минцифры пояснили, что такие меры связаны с обеспечением безопасности на фоне атак беспилотников.

    Ранее сообщалось, что московские провайдеры внедряют систему белых списков для домашнего интернета.

    Минцифры назвало слухи о подобных ограничениях фейком.

    Компания «Ростелеком» категорически опровергла информацию о переходе на доступ только к разрешенным ресурсам.

    2 мая 2026, 09:19 • Новости дня
    Запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума

    Закачка газа в европейские хранилища по итогам апреля снизилась на 8%

    Tекст: Мария Иванова

    Объем заполнения подземных резервуаров Евросоюза сократился, достигнув критической отметки в 33% на фоне возросшего отбора топлива.

    Показатели поступления энергоносителей в резервуары снизились по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС. В апреле отбор ресурса увеличился на 10%, составив 1,7 млрд кубических метров. При этом объемы закачки упали до минимума за два года и составили 6,7 млрд кубических метров.

    К концу месяца резервуары были заполнены лишь на 32,73%, что является самым низким значением за последние пять лет. Сейчас в европейских газовых хранилищах находится около 36 млрд кубических метров топлива. Ранее представители Газпрома предупреждали о риске невыполнения плана по запасам к предстоящему отопительному сезону.

    Согласно регламенту Еврокомиссии, государствам необходимо обеспечить заполненность мощностей на 90% к началу зимы. Для достижения этой цели потребуется закачать не менее 68 млрд кубических метров газа. Ожидается, что текущая кампания пройдет в условиях высоких цен из-за конкуренции за сжиженный природный газ со странами Азии.

    Импорт сжиженного газа в регион остается на стабильно высоком уровне. За первые четыре месяца поступления с терминалов в транспортную систему превысили 50,8 млрд кубических метров. Это на 9% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине января уровень заполненности европейских хранилищ упал до 53%. К концу февраля запасы топлива в них снизились до 29,98% от максимальной мощности.

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за тысячу кубометров.

    2 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Дата-центр ММТС-9 в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Tекст: Вера Басилая

    Дата-центр ММТС-9, являющийся крупнейшей точкой межоператорского обмена интернет-трафика в России и расположенный в Москве, был вынужден перейти на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.

    Дата-центр ММТС-9, крупнейший в России узел межоператорского обмена интернет-трафиком, временно перешел на резервное питание из-за перебоев на одной из московских электроподстанций, передает ТАСС.

    Инцидент произошел днем 2 мая. В сети появлялась информация, что на объекте отсутствует электричество, а некоторые провайдеры фиксировали кратковременные сбои.

    В компании «РТК-ЦОД», управляющей дата-центром, сообщили, что работа центра обработки данных продолжается в штатном режиме. Резервные источники питания позволили обеспечить бесперебойную работу сервисов и сохранить доступ к интернет-услугам.

    Компания подчеркнула, что специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами занимаются восстановлением обычной схемы электроснабжения.

    «Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», – заявили в «РТК-ЦОД».

    Профильные ведомства занялись нормализацией работы интернета в России.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    2 мая 2026, 11:56 • Новости дня
    Советский мемориал на кладбище в Вене очищен после осквернения

    Советский мемориал на кладбище Герстхоф в Вене очищен после акта вандализма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советское воинское захоронение в австрийской столице привели в порядок после осквернения, восстановив внешний вид памятника, сообщает посольство России.

    Оскверненное советское воинское захоронение на кладбище Герстхоф в Вене было очищено и восстановлено, сообщает посольство РФ в Австрии. Благодаря оперативным действиям российского посольства и взаимодействию с австрийскими властями, памятник был приведен в надлежащее состояние после инцидента с вандализмом.

    В дипмиссии заявили: «В результате оперативного реагирования посольства Российской Федерации в Австрийской Республике и взаимодействия с австрийскими компетентными ведомствами оскверненный памятник на районном кладбище Герстхоф в Вене был приведен в надлежащее состояние. Загрязнения с мемориала были устранены, внешний вид памятника восстановлен. Рассматриваем это как важный шаг со стороны австрийских властей по выполнению своих обязательств по обеспечению сохранности советских воинских захоронений».

    Российские дипломаты выразили надежду, что австрийские правоохранительные органы продолжат расследование для установления причастных к акту вандализма и примут меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Напомним, неизвестные исписали памятник черной краской из баллончика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 апреля в Вене неизвестные осквернили памятник советским воинам, погибшим за освобождение Австрии. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вандализма.


    2 мая 2026, 18:29 • Новости дня
    Противник НАТО и Евросоюза стал кандидатом в президенты Эстонии

    Эстонская оппозиционная партия выдвинула евроскептика Хельме на пост президента

    Tекст: Мария Иванова

    Консервативная народная партия предложила на высший государственный пост политика Марта Хельме, открыто заявляющего о фактическом распаде Североатлантического альянса и деградации европейских институтов власти.

    Кандидатуру вице-председателя политической силы Марта Хельме предстоит окончательно утвердить на съезде шестого июня, передает РИА «Новости».

    На данный момент он является единственным официально объявленным претендентом на должность руководителя республики.

    Политик известен своим критическим отношением к современным международным объединениям. «Если мы говорим о том, что мир уже не тот, какой он был несколько лет назад, то НАТО практически уже не существует», – заявил кандидат в интервью эстонским журналистам.

    Он также спрогнозировал создание нового военного блока с участием Северных стран, Прибалтики и Польши. Кроме того, Хельме выразил уверенность в скором развале Евросоюза из-за неспособности Брюсселя вести продуктивный диалог с крупнейшими мировыми державами.

    Президентские выборы пройдут в сентябре 2026 года. Сначала главу государства попытается назначить парламент, а в случае неудачи решение примет специальная коллегия из 208 выборщиков. Стоит отметить, что в 2016 году Хельме уже участвовал в аналогичной гонке, получив 16 голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Март Хельме допустил роспуск Североатлантического альянса по инициативе США. Ранее политик призвал эстонские власти вдвое сократить военную помощь Киеву.

    2 мая 2026, 15:27 • Новости дня
    Фицо заявил о расхождении позиций с Зеленским «по некоторым темам»

    Премьер Словакии Фицо сообщил о различных взглядах с Зеленским по ряду тем

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с Владимиром Зеленским отметил наличие различий во взглядах, несмотря на стремление к дружбе между странами.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о различии позиций с Владимиром Зеленским по ряду вопросов, передает ТАСС. Несмотря на разногласия, оба лидера выразили заинтересованность в сохранении дружеских отношений между Словакией и Украиной.

    Словацкий премьер отметил, что Братислава поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза. По его словам, Словакия желает видеть своего соседа стабильной и демократической страной. Также Фицо обратил внимание на то, что итог любого мирного соглашения в конфликте с Россией невозможен без согласия украинской стороны.

    В ходе разговора Фицо и Зеленский договорились о краткой встрече 4 мая в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества. Кроме того, правительства двух стран продолжат совместные консультации, в том числе на уровне заседаний кабинетов министров. Обсуждается также обмен официальными визитами в столицах Словакии и Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются деталями этих переговоров.

    Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар предупредил, что при визите Фицо в Киев ему может грозить реальная опасность покушения.

    2 мая 2026, 21:05 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине

    Журналист Боуз: ЕС игнорирует правду ради продолжения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европа осведомлена о реальном положении дел на Украине, но ей важно лишь продолжение прокси-войны против России, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

    Ирландский журналист Чей Боуз выступил в социальной сети X с заявлением о позиции Евросоюза по конфликту на Украине. По его словам, европейские власти прекрасно осведомлены о внутренней ситуации в стране, но их волнует исключительно продолжение прокси-войны с Россией, передает РИА «Новости».

    Боуз в своей публикации отметил, что ЕС знает, что мужчин насильно отправляют умирать на фронт.

    «ЕС знает, что Зеленский – неизбранный диктатор. ЕС знает, что Украина не может и не будет побеждать», – подчеркнул глава киевского режима.

    Журналист подчеркнул, что европейским лидерам абсолютно безразлична правда. Главной и единственной целью для них остается поддержание конфликта с Россией любой ценой.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил высказывание главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о выгоде продолжения вооруженного конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал скорое превращение союзников Киева в «коалицию отжелавших».

    2 мая 2026, 21:16 • Новости дня
    Bild сообщил о нехватке личного состава и ПВО у бригады Бундесвера в Литве

    Bild: Бундесвер в Литве столкнулся с нехваткой личного состава и ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Бригада Бундесвера, размещённая в Литве, сталкивается с нехваткой персонала и уязвимостью из-за задержек с поставками систем ПВО Skyranger, что вынуждает использовать дробовики против дронов, сообщает газета Bild.

    Газета Bild сообщает, что командование Бундесвера пытается направить в 45-ю танковую бригаду в Литве все возможные ресурсы, однако военные сталкиваются с уязвимостью для беспилотников и медленным наращиванием численности личного состава, передает ТАСС. По информации издания, перебрасывается все, что не прибито гвоздями, но задержка с поставками систем ПВО Skyranger делает подразделение уязвимым для атак дронов.

    Командующий бригадой генерал Кристоф Хубер заявил: «Я рассчитываю на то, что наша промышленность, возможно, поставит технику быстрее, чем кажется на первый взгляд».

    До этого момента бригада вынуждена использовать «секретные промежуточные технологии», а для борьбы с дронами применяют даже обычные дробовики.

    Bild отмечает, что обещание развернуть боеспособную бригаду к концу 2027 года должно быть выполнено, несмотря на возможные задержки. Особенные трудности возникают у военнослужащих низшего звена, которым предстоит переезд с семьями в менее комфортные и более опасные условия. В связи с этим политики обсуждают введение обязательной передислокации для военных.

    Германия начала форсировать переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву. Берлин планирует развернуть к 2027 году боеготовое бронетанковое подразделение у границ Белоруссии.

    Ранее сообщалось, что Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году.

    Немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    Главное
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Axios: Конфликт в Иране усугубил раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения
    Очевидец снял последствия авиаудара ВС России по заводу ВСУ в Дружковке
    В Австрии задержали подозреваемого в отравлении питания HiPP крысиным ядом
    На Украине началась кампания по дискредитации Буданова
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN