Bild сообщил о нехватке личного состава и ПВО у бригады Бундесвера в Литве

Bild: Бундесвер в Литве столкнулся с нехваткой личного состава и ПВО

Tекст: Вера Басилая

Газета Bild сообщает, что командование Бундесвера пытается направить в 45-ю танковую бригаду в Литве все возможные ресурсы, однако военные сталкиваются с уязвимостью для беспилотников и медленным наращиванием численности личного состава, передает ТАСС. По информации издания, перебрасывается все, что не прибито гвоздями, но задержка с поставками систем ПВО Skyranger делает подразделение уязвимым для атак дронов.

Командующий бригадой генерал Кристоф Хубер заявил: «Я рассчитываю на то, что наша промышленность, возможно, поставит технику быстрее, чем кажется на первый взгляд».

До этого момента бригада вынуждена использовать «секретные промежуточные технологии», а для борьбы с дронами применяют даже обычные дробовики.

Bild отмечает, что обещание развернуть боеспособную бригаду к концу 2027 года должно быть выполнено, несмотря на возможные задержки. Особенные трудности возникают у военнослужащих низшего звена, которым предстоит переезд с семьями в менее комфортные и более опасные условия. В связи с этим политики обсуждают введение обязательной передислокации для военных.

Германия начала форсировать переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву. Берлин планирует развернуть к 2027 году боеготовое бронетанковое подразделение у границ Белоруссии.

Немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.