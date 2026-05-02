В Австрии задержали подозреваемого в отравлении питания HiPP крысиным ядом

Операция по задержанию злоумышленника прошла в федеральной земле Зальцбург, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Krone.

Вымогатель покупал баночки в супермаркетах, добавлял туда опасное вещество и возвращал товар на полки. За прекращение своих действий он требовал от немецкого производителя HiPP крупный выкуп.

«В течение 38 дней криминальная история с крысиным ядом вокруг баночек детского питания держала сотни тысяч родителей в состоянии панического страха. В субботу следователи штурмовали укрытие трусливого преступника в Австрии», – отмечает издание.

Отравленные баночки ранее обнаружили в Чехии, Словакии и Бургенланде. Всего следствию известно о шести измененных упаковках, пять из которых уже изъяты из оборота. Как пишут журналисты, задержанный пока не дал признательных показаний, следователи ведут непрерывный допрос.

Представители компании HiPP с большим облегчением восприняли новость о поимке подозреваемого. Они выразили искреннюю благодарность правоохранительным органам за их самоотверженную работу.

Ранее Роспотребнадзор назвал страну-производителя детского питания HiPP с крысиным ядом.

Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries начали проверку детского питания HiPP после новостей о возможном обнаружении крысиного яда в продуктах этой марки в Австрии.