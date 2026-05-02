Вооруженные силы Германии активно передислоцируют личный состав и вооружение на литовскую территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.
«Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», – отмечает издание. Штаб формируемой 45-й танковой бригады уже размещен в Вильнюсе.
Решение об отправке контингента принял министр обороны Борис Писториус, а командование поручено бригадному генералу Кристофу Хуберу. Офицер подчеркнул готовность немецких солдат решительно защищать восточные рубежи альянса. Полной боевой готовности подразделение должно достичь к 2027 году.
Процесс сопровождается серьезными трудностями из-за задержек поставок систем противовоздушной обороны Skyranger. Военным приходится временно использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Кроме того, армия испытывает нехватку кадров, поэтому власти привлекают служащих финансовыми бонусами и налоговыми льготами.
Инфраструктура для прибывающих сил возводится вблизи белорусской границы.
В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью блока, который называет свои действия сдерживанием спецоперации. Российские дипломаты подчеркивают готовность к равноправному диалогу, призывая западные страны отказаться от милитаризации континента.
Ранее сообщалось, чтьо Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году. Позже немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.
Вильнюс выделил на строительство соответствующей военной инфраструктуры до 2 млрд евро.