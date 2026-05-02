Путин подписал закон о рыбалке в Западной Сибири

Путин утвердил новые правила любительской рыбалки в Западной Сибири

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, с 1 марта 2027 года появится возможность выделять рыболовные участки для организации любительской рыбалки не только в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском бассейнах, но и в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.

Граждане смогут заниматься таким рыболовством при наличии путевки, подтверждающей заключение договора на оказание услуг в области любительского рыболовства. На выделенных участках должна быть создана необходимая инфраструктура.

Перечень водных объектов, где выделяются такие участки, будет определять правительство России по представлению высших должностных лиц субъектов с указанием ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

В настоящее время в регионах Западной Сибири активно развивается туризм, причем рыболовные туристические маршруты часто находятся далеко от населенных пунктов.

