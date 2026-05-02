Премьер Румынии сообщил о готовности автозаводов перейти на выпуск оружия

Премьер Румынии Боложан сообщил о готовности автозаводов начать выпуск оружия

Tекст: Мария Иванова

Власти страны намерены задействовать гражданские предприятия для выпуска вооружений, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Илие Боложан отметил, что это решение связано с реализацией европейского экстренного кредитного инструмента SAFE.

«У нас есть компании из автомобильной промышленности, которые переориентируются на производство военной техники. Нужно производить вооружение, чтобы создавались рабочие места и наша оборонная промышленность также вошла в цепочки создания стоимости европейской оборонной промышленности», – заявил глава румынского правительства.

По условиям европейских партнеров, половина закупаемой до 2030 года техники должна производиться на местном уровне. Для этого международные технологические корпорации разместят свои мощности на базе румынских государственных и частных предприятий, пояснил премьер.

Еврокомиссия ранее одобрила планы восьми государств по масштабному перевооружению. Бухарест получит на эти цели 16,6 млрд евро, инициировав 21 программу закупок. Общий фонд льготных кредитов SAFE, запущенный в мае 2025 года, составляет 150 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния в прошлом году отказалась от закупки вооружения у США ради получения средств по программе SAFE.

Европейская комиссия одобрила выделение Польше 43,7 млрд евро на модернизацию армии в рамках этой инициативы.

Страны Евросоюза год назад утвердили общий инвестиционный план милитаризации на 150 млрд евро.