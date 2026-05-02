    США поставили многоточие в конфликте с Ираном
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    2 мая 2026, 17:42 • Новости дня

    Объем импорта из России в Турцию за квартал упал почти на четверть

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем импорта Турции из России за январь–апрель 2026 года уменьшился на 3,5 млрд долларов, что соответствует падению на 22,8% по сравнению с прошлым годом, сообщили в министерстве торговли страны.

    Объем импорта Турции из России в январе–апреле 2026 года сократился на 3,5 млрд долларов, что на 22,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Министр торговли Турции Омер Болат отметил, что Россия стала страной, по которой зафиксировано наибольшее снижение импорта, пишет РИА «Новости».

    Помимо России, падение объемов импорта также зарегистрировано по направлениям из Объединенных Арабских Эмиратов, Боливии, Италии и Франции. Однако в абсолютном выражении наибольшее сокращение показали именно российские поставки.

    Лидером по увеличению импорта в Турцию за отчетный период стал Китай – объем ввоза китайских товаров вырос на 1,8 млрд долларов. Кроме того, прирост импорта отмечен по товарам из США, Казахстана, Швейцарии и Мексики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении увеличила импорт обуви из Турции – до 7,5 млн долларов.

    Также Россия в феврале почти в два раза в годовом выражении нарастила импорт ковров из Турции – более чем до 2 млн долларов. В то же время Россия в три раза сократила экспорт водки в Турцию – до 45 тыс. долларов.


    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    2 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета

    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Невском районе Петербурга мужчина пострадал после конфликта с самокатчиком, который ударил его по голове предметом, похожим на рукоятку пистолета, нападавший уже задержан, сообщили в региональном главке МВД РФ.

    Самокатчик, повздоривший с петербуржцем на улице Дыбенко, ударил его рукояткой предмета, похожего на пистолет, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Инцидент произошел 29 апреля примерно в 16 часов у дома номер 5. В полицию обратился 33-летний местный житель, который рассказал, что во время конфликта самокатчик угрожал ему пистолетом.

    Как уточнили в МВД, прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неизвестный мужчина в ходе ссоры достал предмет, похожий на пистолет, и ударил им потерпевшего по голове. После этого нападавший быстро скрылся. В результате пострадавший получил ушибы, его состояние врачи оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

    В тот же день предполагаемый злоумышленник был задержан в парадной на улице Дыбенко. Им оказался 43-летний безработный житель Ленинградской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщили в Главном управлении МВД. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

    Ранее в Петербурге произошел конфликт между мужчиной на велосипеде и молодым человеком на электросамокате, в ходе которого самокатчик несколько раз выстрелил в оппонента из пневматического пистолета.

    До этого в комитете по транспорту Петербурга отмечали, что случаи наездов самокатчиков на пешеходов участились в десятки раз.


    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    1 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Захарова: Зеленский давно предал всех

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский предал всех, включая своего деда – участника Великой Отечественной войны, а также избирателей, поддержавших его на выборах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Зеленский не скрывает своего отношения, а, наоборот, даже демонстрирует его, отметила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что Зеленский обещал сохранить русский язык в стране, благодаря чему получил поддержку населения. Однако после избрания, по словам дипломата, он начал «глумиться» над русским языком. Она заявила, что теперь учеников в школах на Украине преследуют за разговоры на русском языке даже на переменах.

    Кроме того, Захарова отметила, что наказаниям подвергаются не только школьники, но и учителя и врачи, если они отвечают на просьбы пациентов на русском языке. По ее мнению, таким образом Зеленский «предал всех».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русский язык стал для украинцев способом бегства от киевского режима.

    2 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    ПВО сбила 33 БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате скоординированных действий сил ПВО и спецподразделений Росгвардии в Брянской области были ликвидированы 33 вражеских беспилотника без последствий для населения, отмечают власти региона.

    В Брянской области силами противовоздушной обороны, мобильных оперативных групп и спецподразделений Росгвардии были уничтожены 33 вражеских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Губернатор также добавил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные расчеты отразили массированную воздушную атаку за шесть часов субботнего дня, перехватив 123 беспилотника в небе над 13 субъектами страны.

    Ранее сообщалось, что дежурные расчеты ПВО за ночь субботы уничтожили 215 беспилотников самолетного типа, атаковавших 16 российских регионов и две морские акватории.


    1 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    В ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге пострадали четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Volkswagen на Волхонском шоссе в Петербурге пострадали четыре человека, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Авария произошла 1 мая около 14.00 у дома №1, говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

    В результате водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии, а его пассажирку, 20-летнюю девушку, – в состоянии средней степени тяжести. Два фельдшера, женщины 48 и 43 лет, получили легкие травмы.

    По факту ДТП проводится проверка.

    В марте в Москве в результате ДТП с участием скорой пострадали четыре человека.

    В феврале машина скорой попала в смертельное ДТП в Твери.

    1 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана обсудили урегулирование конфликта с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщил иранский МИД.

    В ходе беседы дипломаты рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США, передает РИА «Новости».

    В начале апреля Лавров и Аракчи обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    В ходе других переговоров министры обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    1 мая 2026, 21:36 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по подстанции скорой помощи в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подстанция скорой помощи в Алешкинском районе Херсонской области подверглась удару со стороны ВСУ, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    Черевко уточнил, что сотрудники скорой помощи серьезных физических травм не получили, однако у них выявлена высокая степень контузии, передает РИА «Новости».

    «К счастью, сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, хотя у них наблюдается высокая степень контузии. Они остаются на месте», – сообщил он.

    После стабилизации оперативной обстановки медиков планируется отправить в медицинское учреждение, где им окажут необходимую помощь.

    На прошлой неделе удары ВСУ повредили скорую помощь и кафе в Херсонской области.

    В марте дрон ВСУ атаковал скорую помощь и больницу в Васильевке в Запорожской области.

    В январе ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.

    2 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Челябинской области сообщили о предотвращении попытки пролета беспилотного летательного аппарата, после чего режим повышенной готовности был отменен.

    В Челябинской области была предотвращена попытка пролета беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем официальном канале на платформе Мах.

    «На территории Челябинской области предотвращена попытка пролета БПЛА», – заявил глава региона. Он отметил, что благодаря слаженной работе экстренных служб угрозу удалось ликвидировать оперативно.

    Текслер также напомнил, что введенный ранее в регионе режим «Беспилотная опасность» уже снят. Жителям Челябинской области посоветовали сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля в Челябинской области произошла атака беспилотных летательных аппаратов. Система ПВО отразила атаку на инфраструктурный объект региона.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в интервью газете ВЗГЛЯД отметил, что Украина постоянно модернизирует дроны, делая их легче для увеличения дальности полета. Он также предположил, что запуск дронов на Урал могли осуществлять диверсионные группы с более близкого расстояния.


    1 мая 2026, 18:53 • Новости дня
    В России и за рубежом стартовала акция «Стена Памяти»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» в Москве 1 мая состоялось открытие Всероссийской акции «Стена Памяти».

    Инициатором выступило движение «Волонтеры Победы», а серия мемориальных стендов откроется не только в 89 регионах России, но и более чем в 20 странах мира при поддержке Россотрудничества, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Акция приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и продлится до 11 мая.

    «На этих черно-белых фотографиях – наши деды и прадеды, бабушки и прабабушки. Они сражались за свободу Родины у станков и в окопах, в госпиталях и на поле боя. Сегодня мы вновь открываем «Стены Памяти», чтобы еще раз сказать: их подвиг навсегда в памяти народа», – заявил и.о. исполнительного директора ВОД «Волонтеры Победы» Артемий Киселев. Организаторы отметили, что акция объединяет поколения и подчеркивает цену, которой была достигнута Победа.

    Центральная церемония прошла при участии почетных гостей, включая представителей «Волонтеров Победы», Национального центра «Россия», «Бессмертного полка России», «Юнармии», а также ветерана Великой Отечественной войны Сергея Романовича Сухорукова. Почетные гости и добровольцы первыми разместили портреты своих героев-родственников, положив начало череде памятных мероприятий по всей стране и за рубежом.

    Заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина подчеркнула значимость сохранения исторической памяти через такие инициативы. Она отметила, что акция позволяет каждому выразить благодарность героям войны и передать воспоминания будущим поколениям, а слова «товарищ» и «брат» сегодня символизируют единство российского народа.

    Ветеран Сергей Сухоруков, переживший блокаду Ленинграда, во время открытия почтил память отчима-фронтовика. «Поздравляю вас с наступающим праздником Великой Победы! Желаю всем вам доброго здоровья, успехов и доброй памяти об этом празднике. Всегда передавайте своим детям и внукам память об этом великом событии, которое сплачивает нас», – сказал он.

    Руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина отметила, что «Стена Памяти» позволяет каждой семье рассказать историю своего героя, участвуя в народной акции. Герой Российской Федерации Владислав Головин добавил, что такие проекты особенно важны сегодня, когда истина о подвиге поколений Победителей должна передаваться напрямую – от сердца к сердцу.

    «Стены Памяти» с 1 по 11 мая будут открыты для всех желающих разместить портреты своих родственников – участников войны. Мемориальные стенды размещены в общественных местах и становятся символом личного вклада каждой семьи в общую Победу. В первый день акции аналогичные стенды появились в Белгородской, Астраханской, Смоленской, Новгородской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и ряде других регионов.

    1 мая 2026, 19:03 • Новости дня
    Школьники России рассказали о трудовых династиях в рамках акции ко Дню труда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всероссийская акция «Мой труд – мой старт» стартовала в России в очном и дистанционном формате.

    В рамках акции дети, молодежь, наставники и педагоги встречаются с представителями различных профессий и рассказывают о трудовых династиях, являющихся примером сплоченности и верности делу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Участники принимают участие в деловых играх, создают открытки для героев труда и знакомятся с представителями семей, где профессиональные традиции передаются из поколения в поколение.

    Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что к акции уже присоединились более 200 тыс. человек, а мероприятия позволят формировать у молодежи стремление найти свое призвание и правильное отношение к труду.

    «Ребята с большим вдохновением создают поздравительные открытки для тех, кто ежедневно вносит значимый вклад в общее дело. Уверен, подобные мероприятия позволяют формировать у детей и молодежи стремление найти свое призвание и правильное отношение к труду», – заявил Орлов.

    В рамках диалоговых площадок «Профессия в лицах» участники встречаются с врачами, инженерами, агрономами, пожарными, IT-специалистами, предпринимателями и ветеранами труда. Гости рассказывают школьникам о выборе профессии, трудностях и значимости своей работы.

    Особое внимание уделяется героям труда из родных регионов, что помогает детям на примерах понять важность вклада каждого специалиста.

    2 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные начали покидать Германию спустя две недели после публикации Россией списка потенциальных целей в Европе, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

    Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии после того, как Россия обнародовала список возможных целей в Европе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», – отметил Пилкингтон.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министерство обороны России опубликовало данные о том, что филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал европейские заводы БПЛА из этого списка целями для российских Вооруженных сил.

    Главное
    Паслер поручил оказать помощь пытавшемуся прорваться к нему мужчине
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета
    Галустян назвал номера с Рыбалко лучшими в КВН