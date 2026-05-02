Уральцы заметили необычный огненный шар в небе

Уральцы заметили на небе необычный огненный шар

Tекст: Тимур Шайдуллин

Огненный шар с красным оттенком был замечен в ночном небе над Свердловской областью, передает РИА «Новости». Сообщается, что кадры с видеорегистраторов, на которых видно движение яркой точки по небу, появились в местных СМИ.

Инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев заявил агентству: «Я видел только два видео: одно – с регистратора, другое – снятое как бы случайно. На них наблюдается красный метеор в течение нескольких секунд. Так как я провожу вечерние экскурсии в Коуровской астрономической обсерватории, то мне приходилось видеть несколько подобных по яркости метеоров».

По его словам, основной отличительной особенностью этого объекта стал красный оттенок. Обычно очень яркие метеоры бывают зеленоватыми или оранжевыми, а по блеску этот объект можно отнести к болидам, когда блеск превышает яркость планеты Венера.

Санакоев добавил, что метеоры, сравнимые по яркости с полной Луной, пролетают над любой местностью примерно раз в два-три года. Для проверки достоверности видео эксперт порекомендовал изучить данные болидных камер, фиксирующих прохождение метеоров в атмосфере.

Ранее над Северной Америкой пронесся огненный шар, который был ярче Венеры. До этого в небе над Нидерландами эксперты обнаружили метеорит.

А вспышка в небе над Восточной Явой вызвала панику у местных жителей, решивших, что это запуск боевой ракеты.



