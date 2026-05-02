  • Новость часаПВО сбила 33 БПЛА над Брянской областью
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США поставили многоточие в конфликте с Ираном
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    2 мая 2026, 15:59 • Новости дня

    Юрист предупредила о наказании за неправильное ношение георгиевской ленты

    Юрист Малиновская предупредила о наказании за георгиевские ленты на машинах

    Tекст: Мария Иванова

    Закрепление георгиевской ленты на автомобильных ручках или собачьих ошейниках грозит уголовным преследованием из-за высокого риска загрязнения и осквернения символа воинской славы, предупредила адвокат Наталья Малиновская.

    Неправильное обращение с символом воинской славы способно стать поводом для уголовного преследования, передает ТАСС.

    По словам адвоката Натальи Малиновской, «размещение георгиевской ленты на одежде ниже уровня локтя уже может вызывать вопросы со стороны правоохранительных органов». «Такое ношение ленты еще не означает осквернения», – пояснила, впрочем, она.

    Эксперт уточнила, что при низком закреплении знака возрастает риск случайно его испачкать или повредить. Подобная неаккуратность может быть истолкована полицией не в пользу гражданина.

    Использование ленты на собачьих ошейниках или автомобильных ручках недопустимо, поскольку это прямо противоречит ее высокому статусу.

    Наказание за такие деяния регулируется уголовной статьей о реабилитации нацизма, а суровость приговора зависит от степени оскорбления.

    Малиновская напомнила, что закон направлен против умышленного и демонстративного уничтожения символа. Юрист призвала граждан внимательно относиться к значению георгиевской ленты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Волонтеры Победы» порекомендовали носить георгиевскую ленту на груди выше уровня локтя.

    За публичное осквернение этого символа воинской славы нарушителям грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы.

    В прошлом году правоохранительные органы возбудили уголовное дело против плюнувшего в ленту во время трансляции стримера.

    30 апреля 2026, 08:18 • Новости дня
    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы

    Песков: Сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно

    Песков сказал о сроках перемирия по случаю Дня Победы
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    На вопрос, определены ли уже дни и часы прекращения огня, Песков ответил: «Они будут объявлены», передает ТАСС.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    Комментарии (13)
    29 апреля 2026, 20:42 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Ушаков: Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы

    Путин сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на День Победы
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о возможности объявления перемирия на время празднования Дня Победы, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы», – сообщил он, передает ТАСС.

    Ранее Ушаков сообщил, что Путин рассказал президенту США о продвижении российских войск на Украине.

    Комментарии (43)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 11:28 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы

    Ветеран ФСБ Гончаров: Террористическая угроза диктует ограничения парада 9 мая

    Ветеран «Альфы» объяснил отмену проезда военной техники на параде Победы
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Москве нашли оптимальный формат проведения парада Победы на Красной площади, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее Минобороны сообщило об отмене проезда колонны военной техники на параде 9 мая.

    «Власти выбрали совершенно верное решение проводить парад без участия военной техники, а также без прохода кадетов и воспитанников военных училищ. Вопросы безопасности сегодня превыше всего. Террористическая угроза диктует временные ограничения размаха празднеств», – пояснил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Собеседник напомнил про расширение масштабов террористической войны против России на фоне поражений противника на поле боя. «Нельзя забывать, что Киеву в его деструктивной деятельности помогают разведки стран НАТО. А это довольно серьезный соперник», – продолжил ветеран спецслужбы.

    «Поиск противником возможностей для удара по гражданским лицам мог бы поставить Москву в тупиковую ситуацию. С одной стороны, отмена парада нежелательна, поскольку это исторически значимое и даже общественно-политическое событие. С другой – любой инцидент омрачил бы торжественное мероприятия», – отметил он.

    «В итоге Москва вышла на оптимальный формат парада, позволяющий обеспечить его безопасность без существенных изъятий из содержательной части», – подчеркнул спикер, напомнив, что 2026 год – не юбилейный, и дата не предполагает полномасштабных празднеств.

    Гончаров также обратил внимание на то, что руководство страны открыто донесло до общественности информацию о причинах проведения парада в усеченном виде. «Было бы хуже делать вид, что угроз не существует. Все-таки обстановку, в которой сейчас проводятся массовые мероприятия в России, нельзя считать рядовой. И власти в этой ситуации поступили максимально правильно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны сообщило об усеченном формате парада Победы 9 мая на Красной площади. Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск. Во время трансляции зрителям покажут работу бойцов в зоне СВО и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    «Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился в террористическую активность, поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности», – объяснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

    Он также сообщил, что российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые прибудут на торжественные мероприятия в Москве 9 мая. Помощник президента Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что столицу посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Комментарии (8)
    30 апреля 2026, 17:40 • Новости дня
    Песков назвал главный приоритет парада Победы

    Песков: Формат парада Победы в Москве изменили ради безопасности горожан

    Песков назвал главный приоритет парада Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде из-за необходимости обеспечить надежную защиту жителей и гостей столицы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    При подготовке торжественных мероприятий в столице руководство страны ориентировалось на текущую оперативную обстановку, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что приоритетной задачей стала защита граждан.

    «Каким точно – я вам сейчас не буду говорить. Он будет в несколько усеченном формате», – пояснил представитель Кремля. Песков добавил, что полноформатный парад проводился в прошлом году в честь юбилейной даты.

    Дополнительные детали предстоящего события пресс-секретарь раскрывать не стал. Он напомнил, что Министерство обороны уже опубликовало основную информацию о подготовке и проведении торжеств на Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонн военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил такое решение необходимостью минимизировать опасность из-за террористической угрозы. Ветеран ФСБ Сергей Гончаров назвал выбранный формат праздничных мероприятий оптимальным.

    Комментарии (7)
    1 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Чехия разрешила пролет самолета премьера Словакии в Москву

    Чехия выдала разрешение на перелет самолета премьера Словакии Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Чехии одобрили пролет через свое воздушное пространство самолета словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который собирается на торжества в честь Дня Победы в Москву.

    Министерство иностранных дел Чехии без задержек одобрило стандартный запрос на пролет правительственного борта Словакии, сообщил пресс-секретарь ведомства Адам Черге, передает ТАСС.

    «Словацкая сторона направила стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет, и оно было без промедления выдано», – заявил представитель чешского МИД.

    Роберт Фицо планирует посетить российскую столицу 9 мая для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы. В ходе визита премьер-министр Словакии намерен возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Цель поездки – отдать дань памяти красноармейцам, павшим за освобождение Словакии от фашистских захватчиков.

    При этом Эстония, Литва, Латвия и Польша ранее запретили пролет самолета Фицо через свою территорию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил планы приехать в Москву на День Победы. В польских дипломатических кругах допустили поездку словацкого политика на автомобиле.

    Комментарии (2)
    1 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Медведев назвал любимые фильмы о войне ко Дню Победы

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поделился списком любимых кинокартин, которые традиционно смотрит 9 Мая.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал о своем личном топе фильмов на День Победы, передает ТАСС. Своими предпочтениями он поделился во время пленарного заседания партийного форума «Есть результат!» в Петербурге.

    «Это, действительно, наша советская и российская традиция [смотреть фильмы о войне 9 Мая]. Ну, во всяком случае, в моей семье этому следуют», – сказал политик. В его список вошли такие известные советские ленты, как «Офицеры» и «Летят журавли».

    Для понимания масштаба победы Медведев также порекомендовал посмотреть киноэпопею «Освобождение». Он отметил, что эти картины создавались без применения искусственного интеллекта и современных цифровых технологий, что делает сцены максимально реалистичными.

    В прошлом году продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия назвали любимые песни о Великой Отечественной войне.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 16:30 • Новости дня
    В Кремле назвали реакцию Киева на перемирие необязательной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Временное прекращение огня на период празднования Дня Победы будет реализовано исключительно по решению российского руководства, независимо от позиции украинской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва не нуждается в одобрении украинских властей для приостановки боевых действий, передает РИА «Новости». Инициатива исходит лично от президента Владимира Путина и обязательно воплотится в жизнь.

    Отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева, представитель Кремля прокомментировал отсутствие ответа со стороны соседнего государства.

    «Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», – резюмировал Песков.

    Президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия.

    Комментарии (0)
    29 апреля 2026, 17:50 • Новости дня
    Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские власти в ближайшее время опубликуют финальный перечень иностранных глав государств, которые посетят торжественные мероприятия в Москве 9 мая.

    Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков заявил, что администрация президента своевременно проинформирует общественность о визитах высокопоставленных гостей, передает РИА «Новости». По его словам, процесс формирования состава делегаций еще продолжается.

    «Мы своевременно проинформируем, пока мы не готовы точно сказать. Но финальный список мы, конечно же, заранее огласим», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, комментируя ход подготовки к празднованию Дня Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Песков опроверг приглашение Трампа на парад Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    Президент России Владимир Путин не приглашал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа посетить парад Победы в Москве 9 мая, передает ТАСС.

    Информацию об отсутствии приглашения подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Накануне Путин сообщил президенту США о возможности объявления перемирия на День Победы. Сроки будут объявлены дополнительно.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    «Волонтёры Победы» и «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов с Днем Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии праздника добровольцы по всей стране начали навещать участников Великой Отечественной войны, вручая им подарки и организуя персональные концерты.

    Движение «Волонтеры Победы» и партия «Единая Россия» запустили традиционную акцию по чествованию ветеранов по всей стране. Добровольцы навещают героев, вручают подарочные наборы и выражают благодарность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «День Победы – это, пожалуй, самый главный праздник для нашей страны и для наших ветеранов. В преддверии этого события мы всегда навещаем Героев, поздравляем их с наступающим праздником и создаем теплую атмосферу благодарности и весеннего настроения», – отметила председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко. Она добавила, что в 2020 году поздравления принимали 52 тыс. фронтовиков, а сегодня их осталось менее 6 тыс.

    Поздравления продлятся до 9 мая во всех регионах России. Добровольцы выбирают форматы с учетом здоровья и пожеланий ветеранов, уделяя особое внимание тем, кому трудно посещать центральные торжества. Для них организуют домашние визиты, концерты у домов, оказывают бытовую помощь и сопровождают на памятных мероприятиях.

    Активисты также собирают «Письма Победы» от жителей России и других стран, включая Иорданию, Египет, Ливан и Колумбию. Эти послания со словами поддержки и уважения вручаются ветеранам лично. Отправить письмо может каждый желающий через специальный сайт.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 00:32 • Новости дня
    Фицо заявил о намерении поблагодарить советских воинов в Москве на День Победы

    Tекст: Антон Антонов

    Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, что посетит Москву на День Победы для выражения признательности бойцам Красной Армии, обеспечившим Словакии 81 год мирной жизни.

    «Я должен стыдиться поехать в Москву положить на Могилу Неизвестного солдата Красной Армии красные гвоздики? Я должен стыдиться этого?... Мы якобы должны стыдиться того, что едем положить цветы тем, кто нас освободил и дал нам 81 год спокойствия и мира. Я поеду и от имени всех словаков поблагодарю представителей Красной Армии», – подчеркнул Фицо во время торжественного мероприятия по случаю Дня труда.

    Глава кабмина посоветовал критикам поездки осмотреть мемориалы времен Второй мировой войны на территории государства. Он напомнил о десятках тысяч погибших солдат Красной и Румынской армий, освобождавших республику. Он добавил, что многим павшим бойцам, родившимся в 1926 или 1927 годах и погибшим в 1944 или 1945 годах, было всего 17, 18 или 19 лет, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Словакии запланировал участие в московских торжествах по случаю Дня Победы. Власти Чехии одобрили пролет самолета словацкого премьер-министра в Россию.

    Фицо провел ночь накануне Дня труда, разгружая и доставляя хлебобулочные изделия в городе Бановце-над-Бебравоу.

    Европейские политики публично критикуют контакты с президентом России Владимиром Путиным, но в кулуарах активно интересуются подробностями этих переговоров, рассказал Фицо.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:14 • Новости дня
    Российских дипломатов пригласили на празднование Дня Победы в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские дипломаты приглашены на мероприятия ко Дню Победы в ряде городов и общин ФРГ, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    Нечаев рассказал, что российские дипломаты получили приглашения на мероприятия, посвящённые Дню Победы, которые пройдут в различных городах Германии, сообщает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что посольство России ежегодно участвует в памятных событиях в сотрудничестве с германскими общественными организациями и российскими соотечественниками. По словам Нечаева, представителей российского посольства всегда радушно принимают, особенно в восточных регионах Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая сторона не пригласила представителей России на памятные мероприятия на местах бывших концлагерей.

    Власти Берлина рассматривали возможность введения ограничений на демонстрацию российской символики в майские дни.


    Комментарии (2)
    30 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    Песков заявил об актуальности перемирия в День Победы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил целесообразность установления режима прекращения огня в период празднования Дня Победы, назвав подобные гуманитарные инициативы весьма значимыми.

    Песков назвал День Победы особым праздником, в связи с чем гуманитарные инициативы приобретают особую значимость, передает ТАСС.

    «Это особый день, это особый праздник. Поэтому, конечно, такие гуманитарные инициативы весьма и весьма актуальны», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы. Глава государства пока не принял решения о точных часах перемирия. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал дополнительное объявление конкретных сроков.

    Комментарии (0)
    30 апреля 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков: Путин пока не принял решения по часам перемирия на День Победы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин пока не принял решения о том, в какие именно часы может быть объявлено перемирие в зоне проведения спецоперации в День Победы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков пояснил: «Речь идет о Дне Победы, но когда именно вступит в силу и когда именно прекратит действие, это будет решать президент. Пока этого решения еще по конкретике не принималось», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Москва пока не зафиксировала никакой реакции Киева на озвученную инициативу о готовности к перемирию по случаю Дня Победы. Песков уточнил, что российская сторона до сих пор не слышала официальных комментариев от украинских властей по этому вопросу.

    Накануне президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. В ходе беседы Путин заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

    Позже Песков сообщил, что конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены дополнительно.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    В Молдавии захоронили останки героев Великой Отечественной войны

    Молдавские политики, дипломаты посольств России, Белоруссии и Казахстана, а также ветераны приняли участие в захоронении на территории Шерпенского плацдарма останков 16 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны.

    Останки 16 советских солдат, павших в боях за освобождение Молдавии во время Великой Отечественной войны, были захоронены на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм», сообщает РИА «Новости». В церемонии приняли участие ветераны, дипломаты России, Белоруссии и Казахстана, а также политики оппозиционных партий, общественные деятели и местные жители.

    По словам председателя молдавского координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, все 16 солдат погибли в одном бою и были обнаружены в одной траншее, проходящей по пшеничному полю и старому винограднику. Он отметил: «С одной стороны за 80 лет через тела этих ребят пророс хлеб, с другой – виноград. Это похоже на молдавскую православную традицию причащения хлебом и вином, эти ребята пожертвовали собой ради нашей земли».

    Петрович также подчеркнул, что поисковые отряды продолжают находить погибших воинов в тяжелых условиях, а народ Молдавии сохраняет память о героях, несмотря на отсутствие официальных почестей. По его мнению, власти страны отказались отдать должные воинские почести: на церемонии не было ни военного оркестра, ни караула, ни салюта.

    Российский посол Олег Озеров, выступая на церемонии, призвал молдавских политиков и общественность не допустить возрождения нацизма и отметил, что такие проявления уже видны в Молдавии. Он выразил обеспокоенность появлением учебников, восхваляющих маршала Антонеску, а также установкой памятников оккупантам и восстановлением нацистской символики. Озеров подчеркнул, что величие страны определяется готовностью защищать свою историю и идентичность, а память о советских солдатах остается живой связью между прошлым и настоящим.

    Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» был открыт 22 августа 2004 года в память о боях Ясско-Кишиневской операции, сыгравшей ключевую роль в освобождении Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Молдавии Серджиу Продан приравнял советских солдат к фашистским.

    Ранее власти республики отказались зажигать Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в день освобождения страны.

    Министерство обороны Молдавии официально запретило выделять почетный караул для церемонии захоронения советских воинов.

    Комментарии (0)
