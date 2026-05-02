Главный католик Москвы архиепископ Пецци ушел в отставку

Митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци подал в отставку, передает ТАСС. Информацию о его уходе объявили в начале мессы в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии.

«Святейший отец принял отставку с пастырского управления митрополичьей архиепархией Матери Божией в Москве (Российская Федерация), представленную его превосходительством монсеньором Паоло Пецци, F.S.C.B., и назначил его превосходительство епископа Николая Дубинина, O.F.M. Conv., вспомогательного епископа, апостольским администратором sede vacante той же церковной юрисдикции», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале архиепархии.

По данным Зала печати Святого Престола, официальное сообщение об отставке появилось в ежедневном бюллетене и было зачитано на мессе 2 мая 2026 года. Теперь временное руководство архиепархией переходит к епископу Николаю Дубинину, ранее занимавшему пост вспомогательного епископа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.



