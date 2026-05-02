  • Новость часаРоссийская ПВО сбила 123 украинских беспилотника
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США поставили многоточие в конфликте с Ираном
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    2 мая 2026, 15:15 • Новости дня

    «Хезболла» подбила израильские танки дронами на оптоволокне

    Бойцы «Хезболлы» применили БПЛА на оптоволокне против израильских танков Merkava

    Tекст: Мария Иванова

    Шиитские отряды на юге Ливана начали поражать тяжелую бронетехнику ЦАХАЛ неуязвимыми для радиоэлектронной борьбы беспилотниками, которые наводятся на цель по оптическому кабелю.

    Бойцы шиитской милиции движения «Хезболла» за последние дни подбили несколько израильских танков Merkava на юге Ливана, применив дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением, передает ТАСС.

    Такие беспилотники невосприимчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и передают изображение высокого качества, что позволяет оператору точно наводить аппарат на цель.

    Руководитель военно-информационной службы «Хезболлы» Юсеф аз-Зейн подтвердил, что дроны производятся в Ливане. «Несмотря на военно-техническое превосходство противника, шиитские отряды находят слабые места для нанесения урона израильским войскам», – заявил он. Целями становятся современные танки Merkava, бульдозеры Caterpillar D9, бронетранспортеры Zelda и скопления живой силы.

    Израильское командование сообщило о гибели двух военных и одного гражданского лица в результате подобных атак.

    Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Орна Мизрахи отметила, что для израильских военных применение низкотехнологичных взрывных устройств стало неожиданностью, и армия ищет эффективное решение для противодействия этой угрозе.

    Ранее «Хезболла» заявила, что ее бойцы поразили дронами-камикадзе четыре единицы израильской бронетехники. Два танка Merkava были подбиты в поселке Эль-Кантара, еще два – в районе города Бинт-Джбейль. В тот же день взрыв дрона на севере Израиля привел к ранению 12 солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный удар беспилотниками по опорному пункту израильских военных.

    Во время спасательной операции на юге Ливана дрон шиитской организации взорвался рядом с вертолетом ЦАХАЛ.

    Бойцы группировки регулярно атакуют боевые танки Merkava при помощи FPV-дронов.

    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    Карикатура

    Комментарии (14)
    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 07:31 • Новости дня
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном

    Сенатор США Шумер счел бредом заявление Белого дома о завершении войны с Ираном

    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном
    @ CNP/ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президентской администрации о прекращении военной операции США против Ирана является бредом, считает лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер.

    «Это бред. Это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, вспыхивает хаос, а цены растут, и за все это платят американцы», – написал Шумер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Таким образом он прокомментировал официальное обращение президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана. Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    МИД: Лавров обсудил с Аракчи пропуск российских судов через Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    IRNA: Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США

    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия, сообщает агентство IRNA.

    По данным IRNA, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что приоритетом Исламской Республики является прекращение конфликта и установление мира.

    Ранее США отказались принять мирные предложения Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран продолжит диалог с США при отказе от провокаций с их стороны.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 05:46 • Новости дня
    Иран передал США новое предложение об окончании войны

    WSJ: Тегеран предложил Вашингтону обсудить условия открытия Ормузского пролива

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран направил Вашингтону инициативу по завершению войны, включающую предложение обсудить условия разблокировки Ормузского пролива, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным Wall Street Journal, «Иран передал Вашингтону новое предложение об окончании войны», передает РИА «Новости».

    Инициатива подразумевает начало дискуссии об открытии Ормузского пролива. Взамен Тегеран требует от Соединенных Штатов гарантий прекращения ударов и снятия блокады со своих морских гаваней.

    Кроме того, план включает обсуждение иранской ядерной программы ради возможного смягчения американских санкций. Представители Ирана уже уведомили посредников о готовности провести переговоры в Пакистане в начале следующей недели, если Вашингтон продемонстрирует заинтересованность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. IRNA сообщает, что Иран передал Пакистану, который выступает посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном, текст нового предложения для обсуждения долгосрочного перемирия.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 13:32 • Новости дня
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном

    Политолог Межуев: Трамп оставляет себе право на продолжение конфликта с Ираном

    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Евгений Поздняков

    Американский президент, вероятно, хочет завершить противостояние с Ираном. Но сейчас ему важно понять: готовы ли его сторонники и американцы в целом принять компромиссное соглашение с Тегераном. Если общество окажется готово продолжить войну, то Белый дом сможет пойти на этот шаг, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Ранее Дональд Трамп уведомил Конгресс об окончании войны с Ираном.

    «Оповещение Конгресса об окончании боевых действий со стороны администрации Белого дома – во многом чисто правовой шаг. Согласно закону 1973 года о военных полномочиях президента глава государства может участвовать в конфликте без одобрения парламента всего 60 дней. Данный срок в противостоянии с Ираном подходил к концу», – заметил американист Борис Межуев.

    «Поэтому Трамп подобным обращением к Конгрессу сохраняет формальную правоту с точки зрения закона. В то же время данный шаг позволяет президенту США сохранить вариативность будущих действий. Судя по всему, в Белом доме действительно хотят завершить конфликт с Тегераном. Над этим Вашингтон сейчас и работает», – полагает эксперт.

    «Но разгромных соглашений с Ираном подписать не удастся. Соответственно, уведомление парламента и вынужденная пауза в действиях на ближневосточном направлении позволит Трампу взвесить все за и против. Уверен, уже сейчас его команда опрашивает сенаторов – будут ли они готовы поддержать относительно слабое, с американской точки зрения, соглашение о мире», – полагает собеседник.

    «Параллельно с этим команда президента начнет изучать общественное мнение. Поддержка конфликта среди населения крайне невысока, однако и здесь важно зафиксировать, насколько избиратели-республиканцы осознают вероятность подписания крайне компромиссного договора с Тегераном», – рассуждает эксперт.

    «Если парламентарии или граждане США неожиданно покажут неготовность к признанию складывающегося статус-кво, то Белому дому придется начать вторую волну конфликта. Закон 1973 года это позволяет, поскольку он буквально пропитан юридическими неточностями и слабыми местами», – полагает он.

    «В его тексте не указано, будет ли конфликт, возобновленный через неделю-две после уведомления Конгресса, считаться продолжением предыдущей войны или качественно новым противостоянием. Трактовать, соответственно, последующие действия можно весьма широко, чем в теории Дональд Трамп и сможет воспользоваться», – заключил Межуев.

    Ранее глава Белого дома письменно уведомил Конгресс о том, что конфликт в Иране завершен. Однако, как отмечает Associated Press, в своем письме президент якобы дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала. В то же время глава государства подчеркнул, что осуществленная операция вне всяких сомнений является успешной.

    «Угроза, исходящая от Ирана для США и наших вооруженных сил, остается значительной», – подчеркнул он.

    Сообщение Трампа вызвало обширную реакцию в американской политической среде. Так, лидер демократов в Сенате Штатов Чак Шумер назвал аргументацию Белого дома «ерундой». В соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) он назвал войну с Тегераном незаконной.

    «Каждый день, когда республиканцы становятся соучастниками и позволяют ей продолжаться, – это еще один день, когда под угрозой находятся человеческие жизни, царит хаос и растут цены», – заявил Шумер. Тем не менее с юридической стороны вопроса действия главы Белого дома выглядят вполне логичными и законными.

    Решения Дональда Трампа регламентируются резолюцией о военных полномочиях 1973 года, согласно которой лидер страны может вести военные действия лишь 60 дней. По их окончании он должен прекратить противостояние или запросить у Конгресса дополнительное продление сроком на 30 суток в случае «неизбежной необходимости».

    Между тем споры вокруг конфликта на Ближнем Востоке в Штатах не утихают. В конце апреля CBS News сообщило, что реальные расходы США на войну вдвое превышают заявленные Пентагоном 25 млрд долларов. По словам журналистов, озвученная сумма не учитывает необходимость восстановления уничтоженной техники и поврежденных баз.

    Комментарии (2)
    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 01:08 • Новости дня
    Власти Дубая отменили минимальный порог инвестиций для получения ВНЖ

    Tекст: Антон Антонов

    Земельный департамент Дубая обновил правила выдачи вида на жительство для иностранных инвесторов, снят минимальный порог инвестиций в недвижимость, сообщается на цифровой платформе DLD Cube для получения резидентства за инвестиции в недвижимость в Дубае.

    «Если вы являетесь единственным владельцем недвижимости в Дубае, то можете подать заявку на получение вида на жительство сроком на два года без требований к минимальной стоимости недвижимости», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    До введения новых правил иностранцам приходилось приобретать жилье стоимостью не менее 750 тыс. дирхамов ОАЭ, что эквивалентно 204 тыс. долларов. Теперь это ограничение полностью снято для тех, кто покупает объект в единоличную собственность.

    При этом ведомство сохранило финансовые рамки для недвижимости с несколькими хозяевами. В подобных случаях минимальный размер доли каждого претендента на получение статуса резидента должен составлять 400 тыс. дирхамов, или 109 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенные Арабские Эмираты на фоне экономических сложностей после конфликта США с Ираном пригрозили Вашингтону отказом от доллара при нефтяных расчетах. ОАЭ объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года.

    В марте биржевые показатели строительного сектора Объединенных Арабских Эмиратов стремительно снизились на фоне геополитической напряженности.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 05:31 • Новости дня
    КСИР заявил о грядущем изменении правил управления Персидским заливом

    КСИР: Новый порядок управления Персидским заливом установит Хаменеи

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран планирует ввести обновленный режим контроля над Персидским заливом, его определит верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, следует из заявления командования военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «Новые правила и условия управления Персидским заливом будут установлены и реализованы под руководством верховного лидера», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim официальное заявление ведомства.

    На сегодняшний день под контролем иранских военных находятся 2 тыс. км морской границы, пролегающей вдоль залива и Ормузского пролива. В документе подчеркивается, что руководство страны намерено использовать этот водный маршрут как надежное средство к существованию для иранского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе. Reuters сообщало, что после гибели Али Хаменеи реальная власть в стране сконцентрировалась в руках Корпуса стражей исламской революции.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:36 • Новости дня
    Китай призвал открыть Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай выступает за скорейшее открытие Ормузского пролива и снятие ограничений с обеих сторон, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.

    «Китай считает, что Ормузский пролив необходимо открыть как можно скорее. Это касается обеих сторон: Иран должен снять ограничения на торговлю нефтью, а США – отменить военно-морскую блокаду», – сказал дипломат на брифинге, передает ТАСС. Он подчеркнул, что восстановление судоходства критически важно для стабильности мировых энергетических рынков.

    Фу Цун отметил, что дальнейшая эскалация ситуации в регионе может негативно сказаться на глобальной экономике. По его словам, Китай не сотрудничает с Ираном в военной сфере и отвергает подобные обвинения, которые звучат со стороны американских официальных лиц.

    Дипломат добавил, что Пекин с сочувствием относится к трудностям, которые переживает народ Ирана из-за незаконной войны. Он выразил надежду, что усилия Китая поспособствуют прекращению боевых действий.

    Постоянный представитель КНР также обратил внимание на рекордное число вооруженных конфликтов в мире – их сейчас более 60, что является максимальным показателем со времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что отсутствие доверия между крупными странами увеличивает риски опасных просчетов и заявил, что система, основанная на Уставе ООН, сегодня сталкивается с серьезными вызовами.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    В Совбезе России спрогнозировали продовольственный кризис из-за Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана обсудили урегулирование конфликта с США

    МИД Ирана: Лавров и Аракчи обсудили урегулирование конфликта с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщил иранский МИД.

    В ходе беседы дипломаты рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США, передает РИА «Новости».

    В начале апреля Лавров и Аракчи обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    В ходе других переговоров министры обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 21:09 • Новости дня
    Tasnim: При разминировании кассетных бомб в Иране погибли 14 военных

    На севере Ирана при обезвреживании кассетных бомб погибли 14 бойцов КСИР

    Tекст: Мария Иванова

    Операция по очистке сельскохозяйственных земель от неразорвавшихся авиационных мин в провинции Зенджан унесла жизни 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции.

    При ликвидации неразорвавшихся снарядов погибли 14 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР), еще двое получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

    «После авиаударов противника с использованием кассетных бомб и авиационных мин ряд регионов в провинции Зенджан, включая около 1,2 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель, оказался под угрозой… Сегодня во время одной из операций по обезвреживанию боеприпасов 14 военнослужащих КСИР погибли и двое получили ранения», – говорится в сообщении.

    К настоящему моменту иранские саперы уже смогли обезвредить в регионе более 15 тыс. опасных объектов. Масштабные атаки США и Израиля по территории Ирана начались 28 февраля, их жертвами стали свыше трех тысяч человек.

    В начале апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Последующие мирные переговоры в Исламабаде не принесли результатов. Хотя активные боевые действия не возобновились, американская сторона начала блокаду иранских морских портов, пока международные посредники пытаются организовать новый раунд встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по 2 тыс. целей на территории Ирана. При бомбардировке города Кашан погибли 12 бойцов Корпуса стражей исламской революции.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 18:34 • Новости дня
    Франция потратила 1 млрд евро на ближневосточные операции

    Tекст: Мария Иванова

    Двухмесячное военное присутствие на Ближнем Востоке обошлось Парижу минимум 1 млрд евро, включая затраты на патрулирование воздушного пространства и развертывание флота.

    О военных расходах Франции на Ближнем Востоке рассказала телекомпания France Televisions со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник, передает РИА «Новости».

    В материале говорится: «Конфликт на Ближнем Востоке вынуждает Францию тратить значительные средства. Стоимость войны составляет по меньшей мере один миллиард евро на зарубежные операции за два месяца».

    По данным телеканала, в озвученную сумму вошли патрулирование воздушного пространства истребителями Rafale, оплата работы экипажей, развертывание кораблей военно-морского флота Франции, а также боеприпасы и авиационный керосин.

    Ранее глава Минобороны Франции Катрин Вотрен сообщала о направлении в Объединенные Арабские Эмираты дополнительно шести истребителей Rafale для обеспечения безопасности страны.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро указывал, что Rafale привлекались для нейтрализации иранских беспилотников, летевших на ОАЭ. При этом президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что Франция не является участником ближневосточного конфликта.

    Боевые действия в регионе обострились после того, как США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами которых стали более 3 тыс. человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде результата не дали. О возобновлении боевых действий пока не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов, а посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

    Ранее глава TotalEnergies предупредил о будущем дефиците энергии во Франции.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 19:45 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Ирана назвал Ормузский пролив «атомной бомбой»

    В Иране назвали контроль над Ормузским проливом своей «атомной бомбой»

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская Республика окончательно отказалась от прежнего режима судоходства в Ормузском проливе, объявив эту стратегическую акваторию своей исключительной суверенной привилегией, заявил вице-спикер Меджлиса (парламента) Ирана Али Никзад.

    Вице-спикер иранского Меджлиса Али Никзад сравнил Ормузский пролив с «атомной бомбой», передает ТАСС.

    «Ормузский пролив не является международным морским путем, это суверенная привилегия Ирана и наша «атомная бомба», и мы твердо и решительно стоим на этой законной позиции», – заявил политик.

    Парламентарий подчеркнул, что правила навигации в этой акватории больше никогда не вернутся к прежнему формату. Такое решение принято в соответствии с распоряжением верховного лидера Исламской Республики Моджтабы Хаменеи.

    Кроме того, Никзад отметил, что успехи государства в ядерной сфере, в том числе обогащение урана до 60%, стали возможны благодаря научной мощи страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопоставил закрытие Ормузского пролива с применением ядерного оружия.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику
    Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз
    NYT: США выводят военных из Германии в качестве наказания за критику
    В Ленобласти нашли пять пакетов с человеческими останками
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко