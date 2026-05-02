Путин разрешил создать игорную зону в Республике Алтай

Путин подписал разрешающий создать игорную зону в Республике Алтай закон

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Документ уже размещен в открытом доступе, а сам закон вступает в силу через 10 дней после публикации.

До сих пор в России функционировали четыре игорные зоны – «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. В Крыму продолжается строительство пятой зоны – «Золотой берег». Теперь в этот перечень добавлена и Республика Алтай, как регион с высоким туристическим потенциалом.

По предварительным расчетам, новая игорная зона создаст около тысячи рабочих мест. Ожидается, что ежегодный доход в бюджет составит не менее 300 млн рублей, которые, как отметил Турчак, будут направлены на решение социальных вопросов в регионе.

Министерство финансов выступило с инициативой создания новой игорной зоны на территории Республики Алтай.

Эксперты туристической отрасли спрогнозировали значительный рост инвестиционной привлекательности региона.

Позже депутаты Госдумы поддержали соответствующий законопроект в первом чтении.