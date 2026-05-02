Bloomberg сообщило о подготовке Германии к возможной войне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия приступила к подготовке гражданской инфраструктуры в ожидании возможного военного конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg. Основное внимание уделено модернизации порта Бременхафен на побережье Балтийского моря, который специализируется на перевозке автомобилей.

Как отмечается, проект модернизации предусматривает инвестиции в размере 1,35 млрд евро, которые выделяют из государственного бюджета. По данным Bloomberg, средства пойдут на укрепление погрузочных платформ, чтобы порт мог перемещать тяжелое военное оборудование, включая 60-тонные танки Leopard, к предполагаемым линиям фронта.

Bloomberg подчеркивает, что этот проект является частью масштабной стратегии по подготовке Германии к возможной войне, учитывая стратегическое положение страны и развитую промышленную базу. Агентство отмечает, что армия Германии испытывает дефицит средств, поэтому для реализации проекта власти обратились за поддержкой к частному бизнесу.

При этом, по информации агентства, сотрудничество между государством и компаниями затруднено из-за сложных бюрократических процедур и отсутствия налаженных прямых контактов между сторонами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал Андре Бодеманн заявил о фактическом отсутствии мира между ФРГ и Россией.

Власти Германии официально утвердили новую военную стратегию для создания сильнейшей армии на континенте.