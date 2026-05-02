Останки 16 советских солдат, павших в боях за освобождение Молдавии во время Великой Отечественной войны, были захоронены на территории мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм», сообщает РИА «Новости». В церемонии приняли участие ветераны, дипломаты России, Белоруссии и Казахстана, а также политики оппозиционных партий, общественные деятели и местные жители.

По словам председателя молдавского координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, все 16 солдат погибли в одном бою и были обнаружены в одной траншее, проходящей по пшеничному полю и старому винограднику. Он отметил: «С одной стороны за 80 лет через тела этих ребят пророс хлеб, с другой – виноград. Это похоже на молдавскую православную традицию причащения хлебом и вином, эти ребята пожертвовали собой ради нашей земли».

Петрович также подчеркнул, что поисковые отряды продолжают находить погибших воинов в тяжелых условиях, а народ Молдавии сохраняет память о героях, несмотря на отсутствие официальных почестей. По его мнению, власти страны отказались отдать должные воинские почести: на церемонии не было ни военного оркестра, ни караула, ни салюта.

Российский посол Олег Озеров, выступая на церемонии, призвал молдавских политиков и общественность не допустить возрождения нацизма и отметил, что такие проявления уже видны в Молдавии. Он выразил обеспокоенность появлением учебников, восхваляющих маршала Антонеску, а также установкой памятников оккупантам и восстановлением нацистской символики. Озеров подчеркнул, что величие страны определяется готовностью защищать свою историю и идентичность, а память о советских солдатах остается живой связью между прошлым и настоящим.

Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм» был открыт 22 августа 2004 года в память о боях Ясско-Кишиневской операции, сыгравшей ключевую роль в освобождении Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр культуры Молдавии Серджиу Продан приравнял советских солдат к фашистским.

Ранее власти республики отказались зажигать Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в день освобождения страны.

Министерство обороны Молдавии официально запретило выделять почетный караул для церемонии захоронения советских воинов.