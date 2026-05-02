Губернатор мексиканского Синалоа покинул пост из-за обвинений в наркоторговле

Обвиненный США в наркоторговле губернатор мексиканского Синалоа подал в отставку

Tекст: Мария Иванова

Губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя, обвиненный США в торговле наркотиками, подал прошение об освобождении от должности на время расследования, передает РИА «Новости».

Ранее МИД Мексики получил запросы от американской стороны о предварительном задержании действующих и бывших чиновников региона для последующей экстрадиции.

Материалы были переданы в генеральную прокуратуру Мексики для правовой оценки. В ведомстве отметили, что предоставленных доказательств недостаточно для немедленного исполнения запросов, поэтому начата собственная проверка.

«Я информирую жителей Синалоа, что подал конгрессу штата прошение о временном освобождении меня от должности губернатора, пока продолжается расследование, и я делаю это, руководствуясь своими глубокими республиканскими убеждениями», – заявил политик в обращении на YouTube.

Роча Мойя добавил, что его решение призвано облегчить работу мексиканских властей. Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против губернатора и еще девяти чиновников в связях с наркокартелем «Синалоа» и поставках запрещенных веществ. Сам глава региона назвал эти подозрения необоснованными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти внесли картель Синалоа в список международных террористических организаций.

Губернатор штата Рубен Роча Мойя в прошлом году сообщил о серии атак с применением заминированных беспилотников.

Администрация президента США сообщала, что приступила к планированию масштабной военной операции против мексиканских наркокартелей.