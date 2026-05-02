Задержан подозреваемый в поджоге 17 га леса под Красноярском

Под Красноярском задержали подозреваемого в поджоге леса на 17 га

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мужчина, подозреваемый в поджоге леса площадью 17 га на популярном туристическом маршруте «Есауловская петля» под Красноярском, был задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она заявила: «Мои коллеги в Красноярском крае установили мужчину, причастного к поджогу леса».

Пожар возник днем 1 мая в районе села Бархатово. По предварительным данным, 56-летний житель Красноярска использовал пиротехнику, вследствие чего загорелась сухая трава и лесной массив. Огонь распространился на 17 га, ликвидировать его удалось только к утру 2 мая.

В Красноярском лесопожарном центре пояснили, что тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью. Из-за крутых скалистых склонов спецтехника не смогла добраться до очага, поэтому 30 пожарным пришлось преодолевать более километра вверх по склону пешком, неся оборудование. Пожарные вручную проливали кромку огня и расчищали завалы бензопилами.

На данный момент угрозы для населённых пунктов нет, специалисты продолжают контролировать территорию. Сейчас устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в рамках законодательства, добавила Волк.

Ранее силовики задержали несовершеннолетнего в Минусинске, который планировал диверсию на энергетическом объекте за вознаграждение.

До этого в крае в селе Тубинск женщина облила дом горючей жидкостью и подожгла его, что привело к гибели трех мужчин. А в ноябре 2025 года суд вынес приговор четырем жителям Хакасии по делу о поджоге релейных шкафов и попытке поджога тепловоза.



