Путин подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий контроль за продажей табачной и никотинсодержащей продукции и вводящий административные штрафы за нарушения в этой сфере, следует из документа на официальном сайте опубликования правовых актов.

Документ фиксирует ответственность для продавцов за реализацию табака и никотинсодержащей продукции по цене ниже или выше установленной, если информация о запрете поступила из системы мониторинга. За продажу до 100 единиц товара штраф составит 5 тыс. рублей, от 101 до 1000 единиц – 50 тыс. рублей, а за более тысячи единиц – 500 тыс. рублей.

Помимо этого, закон вводит наказание за продажу товаров с истекшим сроком годности после получения соответствующего уведомления. Индивидуальные предприниматели будут платить 10 тыс. рублей за каждую единицу просроченного товара, юридические лица – 20 тыс. рублей за каждую единицу.

Для лиц, не зарегистрированных в системе мониторинга, при продаже более десяти единиц через одну кассу в течение месяца, предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей. Протоколы по таким делам составляться не будут – постановления будут оформляться исключительно в электронном виде без участия нарушителя.

