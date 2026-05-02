  Российская ПВО сбила 123 украинских беспилотника
    США поставили многоточие в конфликте с Ираном
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    2 мая 2026, 14:12 • Новости дня

    Путин подписал закон о военном сотрудничестве с Никарагуа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России вступил в силу закон, который определяет порядок и направления военного сотрудничества с Никарагуа, а также гарантирует защиту россиян, участвующих в этих проектах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Никарагуа о военном сотрудничестве, сообщается на официальном сайте опубликования правовых актов.

    Ратификация соглашения позволит развивать и укреплять сотрудничество между странами в военной области, а также создаст правовую базу для определения целей, направлений и форм двустороннего взаимодействия. В рамках соглашения предусмотрена защита интересов граждан России, которые будут выполнять задачи на территории Никарагуа, от местной юрисдикции.

    Уточняется, что выполнение соглашения обеспечивают Министерство обороны России и Главное командование армии Никарагуа, которые назначены уполномоченными органами обеих сторон.

    Ранее власти Никарагуа заявили о поддержке России после атаки БПЛА на резиденцию Владимира Путина. До этого Национальная ассамблея Никарагуа единогласно одобрила соглашения об установлении экономических и торговых отношений с Донецком и Севастополем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН министры иностранных дел России и Никарагуа Сергей Лавров и Денис Монкада подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство между двумя странами.


    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 18:11 • Новости дня
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» и координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин прокомментировал нападение на уроженку Бурятии в московском автобусе.

    В своем канале в Max Сидякин подчеркнул, что такие случаи – «это не просто бытовое хулиганство, а прямой удар по самому фундаменту нашего государства. Россия – это страна, которая веками формировалась как единый дом для множества народов и культур».

    «Сегодня наши братья, будь то русские, буряты, татары, чеченцы или башкиры, плечом к плечу защищают нашу Родину на передовой», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, особенно возмутительно, что нападавшими оказались женщины: «Самое удивительное, что нападавшими были не какие-то опустившиеся маргиналы или уличные хулиганы, а женщины. И вот уж действительно задаешься вопросом: как можно было опуститься до такого уровня одичания?» – поразился он.

    Сидякин подчеркнул, что агрессия по отношению к человеку из-за внешности или языка недопустима и не может быть оправдана никакими обстоятельствами.

    Он сообщил, что уже направил обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проверки этого инцидента, отметив, что безопасность на улицах городов России должна быть гарантирована каждому, вне зависимости от цвета кожи, языка общения или места рождения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, речь идет о Наталье Сундуповой, дизайнере интерьера из Бурятии, которая опубликовала видео после конфликта в общественном транспорте.

    Пострадавшая рассказала, что одна из женщин оскорбила ее из-за внешности и языка, а затем ударила, заявив, что Наталья должна «жить в своей стране». Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло.

    После происшествия Наталья вызвала полицию, а представители Бурятии в Москве уже связались с ней и пообещали держать ситуацию под контролем.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    1 мая 2026, 18:59 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России на сегодня контролируют не только село Покаляное в Харьковской области, но и высоты к северу. Это открывает новые направления для наступления, а также дает возможность дроноводам активнее работать по противнику, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Российские военные уже несколько недель развивают наступление восточнее ранее освобожденного Волчанска и Волчанских Хуторов. Незадолго до этого мы заняли небольшой плацдарм к югу от реки Волчья, которая является притоком Северского Донца», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    На данный момент ВС России смогли расширить плацдарм, взяв под контроль близлежащее село Покаляное. «То есть выстроенный на скорую руку вдоль естественной преграды укрепрайон противника рухнул. Можно считать, что его больше не существует», – пояснил спикер.

    Все это открывает возможности для дальнейшего наступления российских войск на юг, на Белый Колодезь. Собеседник счел неудивительным тот факт, что противник активно цеплялся за Покаляное, даже привлекая опытных инструкторов.

    «Населенный пункт был, по сути, преградой для наших войск и облегчал для ВСУ оборону. Сейчас ВС России контролируют не только само село, но и высоты к северу. Это, в свою очередь дает возможность дополнительно работать дроноводам на больших дистанциях, так как увеличивается дальность прямой видимости», – описывает Онуфриенко.

    «Кроме того, теперь мы можем продолжить наступление, причём угрожать противнику с разных направлений. До сих пор наступление шло к западу от Волчанска, вдоль Северского Донца по левому берегу Печенежского водохранилища», – добавил собеседник.

    По его словам, чтобы затормозить продвижение ВС России, украинское военное командование перебрасывает на участок подразделения из Купянска. «Но в результате противник начинает отступать и в Купянске тоже. Буквально накануне сообщалось, что наши военные развивают успех в центре города и окончательно взяли под контроль развалины Центральной больницы», – заключил Онуфриенко.

    Группировка «Север» накануне установила контроль над Покаляным в Харьковской области, сообщили в Минобороны. По имеющейся информации, штурмовые группы 71-й мотострелковой бригады под прикрытием артиллерийского огня и ударных дронов зашли в село Покаляное и закрепились на новых рубежах.

    В оборонном ведомстве отметили безуспешные попытки противника сохранить позиции. «Противник пытался удержать контроль над населенным пунктом за счет переброски опытных инструкторов механизированной бригады, но боевики ВСУ были уничтожены», – говорится в официальном сообщении. После освобождения населенного пункта бойцы продолжили формирование буферной зоны на территории Сумской и Харьковской областей.

    Кроме того, на прошедшей неделе подразделениями группировки были взяты под контроль Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковка, Новодмитровка и Таратутино в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    1 мая 2026, 19:12 • Новости дня
    ВСУ ударили дроном по телебашне в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате атаки беспилотника в Курской области ряд районов остались без телевещания, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    «Подлые удары ВСУ по нашей инфраструктуре продолжаются. Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя», – написал он в своем канале в Max.

    Из-за повреждения вышки без сигнала остался весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов в Глушковском, Кореневском и Льговском районах. По словам губернатора, энергетики начнут восстановительные работы сразу после того, как это позволит оперативная обстановка.

    Напомним, в пятницу с 8.00 до 17.00 мск средства ПВО России сбили 100 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские аппараты сбивали над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

    Накануне мирный житель получил множественные осколочные ранения ног в результате атаки дрона ВСУ в Рыльском районе Курской области.

    Ранее мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области.

    1 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Япония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Япония приобрела российскую нефть на фоне напряженности вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива, которые повлияли на традиционные маршруты импорта топлива.

    Обычно через Ормузский пролив Япония получала около 95% всех импортируемых объемов нефти с Ближнего Востока, однако новые обстоятельства вынудили изменить логистику, передает ТАСС.

    В настоящее время танкер Voyager под флагом Омана направляется к южному побережью острова Кюсю. Ожидается, что 3 мая судно прибудет в порт Кикума на острове Сикоку, где располагается нефтеперерабатывающий завод компании Taiyo Oil.

    Представитель Taiyo Oil сообщил корреспонденту агентства, что закупленный сорт нефти – российский Sakhalin Blend. «Приобретаемый сорт нефти – Sakhalin Blend. Мы тесно сотрудничаем с правительством Японии по этому вопросу», – заявил он. Подробности контракта, включая объемы поставки, компания не раскрывает.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что полное переключение поставок ближневосточной нефти без использования Ормузского пролива сейчас нереально.

    1 мая 2026, 22:00 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Ирана пропуск российских судов через Ормуз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи вопросы прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    Разговор состоялся 1 мая и стал продолжением встречи президента России Владимира Путина с Аракчи, прошедшей 27 апреля 2026 года в Петербурге, сообщил МИД.

    По информации с сайта ведомства, собеседники обменялись мнениями о перспективах прекращения боевых действий и стабилизации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке. Особое внимание уделили обеспечению свободы судоходства и вопросам урегулирования вокруг иранской ядерной программы.

    Российская сторона подчеркнула, что поддерживает посреднические усилия и готова содействовать политико-дипломатическому процессу для достижения устойчивых договоренностей и долгосрочного мира в регионе.

    Отдельно были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного прохода российских судов и грузов через Ормузский пролив.

    В пятницу иранский МИД сообщил, что Лавров и Аракчи рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    Ранее Иран пообещал открыть Ормузский пролив в случае отсутствия угроз безопасности страны.

    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    1 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге пошутил, что при цифровизации здравоохранения «врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно».

    При этом Медведев отметил, что цифровизация медицины – правильный путь, однако пациент должен иметь возможность получить услуги и в бумажной форме, если он этого хочет, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы с медицинским персоналом он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда врачу приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном виде.

    Медведев также акцентировал внимание на необходимости контроля за работодателями при обеспечении прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сотрудников на рабочем месте. Он отметил, что не все руководители поддерживают этот проект из-за дополнительных расходов и сокращения рабочего времени. По его словам, надзор за исполнением соглашений – задача органов здравоохранения, правительства и партии «Единая Россия».

    В рамках визита Медведев ознакомился с работой отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения анестезиологии-реанимации, а также с деятельностью телемедицинского центра, где за 2025 год было проведено более 20 тыс. консультаций. Кроме того, он посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1 600 хирургических вмешательств при заболеваниях аорты и периферических артерий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    1 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Захарова: Зеленский давно предал всех

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский предал всех, включая своего деда – участника Великой Отечественной войны, а также избирателей, поддержавших его на выборах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Зеленский не скрывает своего отношения, а, наоборот, даже демонстрирует его, отметила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что Зеленский обещал сохранить русский язык в стране, благодаря чему получил поддержку населения. Однако после избрания, по словам дипломата, он начал «глумиться» над русским языком. Она заявила, что теперь учеников в школах на Украине преследуют за разговоры на русском языке даже на переменах.

    Кроме того, Захарова отметила, что наказаниям подвергаются не только школьники, но и учителя и врачи, если они отвечают на просьбы пациентов на русском языке. По ее мнению, таким образом Зеленский «предал всех».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что русский язык стал для украинцев способом бегства от киевского режима.

    1 мая 2026, 18:00 • Новости дня
    Возбуждено уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Коми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Усинске.

    На борту находились пассажиры, по предварительной информации, погибших нет, сведения о пострадавших уточняются, сообщил СК России в Max.

    Следователи выясняют все обстоятельства, а также причины и условия, приведшие к аварийной посадке.

    Глава Усинска Николай Такаев в своем канале в Max подтвердил отсутствие погибших в результате происшествия.

    Напомним, в Усинске жестко приземлился пассажирский вертолет с вахтовыми рабочими на борту. МЧС сообщало о десяти пострадавших.

    1 мая 2026, 20:48 • Новости дня
    В ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге пострадали четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля Volkswagen на Волхонском шоссе в Петербурге пострадали четыре человека, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

    Авария произошла 1 мая около 14.00 у дома №1, говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

    В результате водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии, а его пассажирку, 20-летнюю девушку, – в состоянии средней степени тяжести. Два фельдшера, женщины 48 и 43 лет, получили легкие травмы.

    По факту ДТП проводится проверка.

    В марте в Москве в результате ДТП с участием скорой пострадали четыре человека.

    В феврале машина скорой попала в смертельное ДТП в Твери.

    1 мая 2026, 20:24 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Ирана обсудили урегулирование конфликта с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, сообщил иранский МИД.

    В ходе беседы дипломаты рассмотрели актуальные инициативы Тегерана и позицию страны по вопросу урегулирования конфликта с США, передает РИА «Новости».

    В начале апреля Лавров и Аракчи обсудили эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

    В ходе других переговоров министры обсудили переговоры Ирана и США в Исламабаде.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с Аракчи в Петербурге.

    1 мая 2026, 21:36 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по подстанции скорой помощи в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подстанция скорой помощи в Алешкинском районе Херсонской области подверглась удару со стороны ВСУ, сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко.

    Черевко уточнил, что сотрудники скорой помощи серьезных физических травм не получили, однако у них выявлена высокая степень контузии, передает РИА «Новости».

    «К счастью, сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, хотя у них наблюдается высокая степень контузии. Они остаются на месте», – сообщил он.

    После стабилизации оперативной обстановки медиков планируется отправить в медицинское учреждение, где им окажут необходимую помощь.

    На прошлой неделе удары ВСУ повредили скорую помощь и кафе в Херсонской области.

    В марте дрон ВСУ атаковал скорую помощь и больницу в Васильевке в Запорожской области.

    В январе ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.

    1 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    Голикова сообщила о сокращении времени диагностики инфекций в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время диагностики ряда инфекционных заболеваний в России сократилось с полутора часов до 30 минут благодаря созданию 69 новых экспресс-тестов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме партии «Единая Россия. Есть результат!».

    Работа ведется в рамках реализации Федерального проекта «Санитарный щит страны», передает РИА «Новости».

    Голикова подчеркнула, что ранее в российские регионы поступили 25 мобильных лабораторий, что позволило сократить время реагирования на вспышки опасных инфекций по стране до 24 часов. Также, по словам вице-премьера, почти 40 млн россиян, включая участников спецоперации на Украине, в 2025 году получили специализированную медицинскую помощь.

    Вице-премьер добавила, что продолжается расширение базовой программы обязательного медицинского страхования: сегодня в нее включают новые уникальные методы лечения. В ближайшее время Минздрав утвердит приказ о введении новой специальности – врача здорового долголетия, у этих специалистов появятся собственные функционал и обязанности.

    Голикова уточнила, что уже 264 специалиста из 50 регионов прошли соответствующую переподготовку для работы по направлению здорового долголетия и эта работа будет продолжаться. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что такие врачи должны обладать особенно высокими коммуникативными навыками, ведь к ним обращаются не только с жалобами на здоровье, но и в предрисковых ситуациях, что требует особого внимания.

    Ранее в России создали вакцину от гриппа с быстрой модификацией.

    1 мая 2026, 17:13 • Новости дня
    Медведев сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Для поддержки участников специальной военной операции и их семей принято свыше 160 федеральных законов, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    На пленарном заседании в рамках форума «Единая Россия. Есть результат!» он отметил, что комплексная система поддержки создана по инициативе партии, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул, что необходимо продолжать совершенствование юридической базы для оказания помощи бойцам СВО. По его словам, создание таких законодательных мер исключительно важно в нынешних условиях проведения спецоперации и военных действий.

    Медведев добавил, что эти инициативы должны найти отражение в новой редакции программы партии. Он заявил, что работа по поддержке военнослужащих и их семей должна быть продолжена на системной основе.

    Напомним, «Единая Россия» предложила расширить соцгарантии для семей участников СВО.

    Ранее партия «Единая Россия» отправила 20 тонн гуманитарного груза участникам СВО.

