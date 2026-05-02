В Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый в России робот-автозаправщик начал работу в Екатеринбурге, передает РИА «Новости». Новинка была установлена компанией «Оил-Лаб РМК» и уже привлекла внимание автолюбителей города.

Управляющий компании Владимир Косолапов рассказал, что робот уникален и позволяет клиенту заправлять автомобиль, не выходя из машины: «Наш робот-заправщик уникален тем, что он в России единственный. Он позволяет человеку заправляться, не выходя из машины. Автолюбителю достаточно оплатить заправку по QR-коду, и робот начнет свое дело».

Устройство оснащено тремя камерами и искусственным интеллектом, благодаря чему может самостоятельно определить положение бака, открутить крышку и вставить заправочный пистолет. Косолапов также сообщил, что робот способен заправлять любые марки автомобилей, при условии, что топливный бак находится с правой стороны. Новая технология быстро стала популярной среди клиентов автозаправки.

